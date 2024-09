Instituto CCR leva ações de incentivo à leitura para estações de metrô

O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, marca a sua estreia na Bienal do Livro de São Paulo, fortalecendo a sua posição como um dos principais apoiadores de feiras literárias no Brasil. Além do patrocínio ao evento, o Instituto CCR realizará diversas ações para aproximar o público da Bienal, transformando a estação de metrô Paulista-Pernambucanas em um espaço cultural. As atividades ocorrerão de 6 a 15 de setembro, em paralelo à programação oficial.

Na entrada da estação da Linha 4–Amarela, operada pela ViaQuatro, será colocada uma estante de cinco metros de largura, que servirá como ponto de coleta para uma campanha de arrecadação de livros, que, ao fim da Bienal, serão destinados para a Escola Municipal Duque de Caxias e Escola Estadual João Kopke, ambas localizadas na capital paulista. Para dar o pontapé na ativação, o Instituto CCR começará com a doação de 60 livros.

O espaço de entrada da estação, na Avenida Consolação, também sediará uma mesa literária com o jornalista Schneider Carpeggiani e Chico Felitti, criador do podcast “A Mulher da Casa Abandonada” e autor do livro Ricardo e Vânia, finalista do Prêmio Jabuti 2020, que conta a história do artista Ricardo Correa da Silva, conhecido como “Fofão da Augusta”. Uma sessão de autógrafos também está prevista.

Outra iniciativa para promover a leitura oferecerá aos passageiros a oportunidade de baixar livros digitais gratuitamente durante o evento. Por meio da parceria entre o Instituto CCR, a Bienal do Livro e a Skeelo, os interessados poderão acessar QR Codes disponíveis nas estações.

Durante a programação oficial do evento, o Grupo CCR apresentará uma palestra intitulada “Lideranças que vão além do ESG”, ministrada pelo CEO da Companhia e autor do livro “Gigante pela Própria Natureza”, Miguel Setas. Por meio de um painel de LED instalado na entrada da Bienal, os visitantes poderão conhecer as iniciativas do Instituto CCR, como a co.liga, uma parceria com a Fundação Roberto Marinho e a Organização dos Estados Iberoamericanos voltada para a formação de 100 mil jovens em cursos gratuitos de economia criativa, e o Projeto Centenários, que transforma as estações de metrô do Grupo CCR em museus com exposições de renomados artistas, entre outras ações.

Fomentando a cultura brasileira

O patrocínio à Bienal faz parte do investimento recorde de R$ 60 milhões que o Instituto CCR está dedicando a projetos socioculturais em 2024, ano em que a instituição celebra seu 10º aniversário. O montante representa um crescimento de 10% em relação aos R$ 54 milhões destinados pela entidade no ano passado.

“Somos um dos principais apoiadores de festivais literários no Brasil. Participar deste evento reforça o nosso compromisso com a democratização do acesso à cultura e à educação. Acreditamos que fomentar a leitura não apenas impulsiona a mobilidade social, mas também transforma vidas. Por isso, não nos limitamos a levar as pessoas aos eventos culturais; buscamos trazer um pouco desses eventos até elas”, destaca a diretora-executiva do Instituto CCR, Renata Ruggiero.

Até 2035, o Grupo CCR planeja investir R$ 750 milhões em iniciativas que beneficiem a sociedade e as comunidades nas quais opera, incluindo ativos de mobilidade urbana, rodovias e aeroportos. Os projetos apoiados pelo Instituto CCR têm ampliado o acesso a equipamentos culturais em cidades brasileiras, promovendo a valorização e preservação da cultura nacional.

Desde sua fundação em 2014, o Instituto CCR já investiu aproximadamente R$ 300 milhões em projetos de impacto social, beneficiando mais de 18 milhões de pessoas em 555 municípios em todo o Brasil. Atualmente, a entidade concentra suas atividades nos focos estratégicos de Educação & Cultura, Mobilidade & Cidades Sustentáveis, e Saúde & Segurança.

Nos últimos anos, o Instituto CCR alcançou mais de 500 mil pessoas através do seu apoio a feiras literárias, como a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) em Salvador (BA), a Festa Literária das Periferias (FLUP) no Rio de Janeiro (RJ), e a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) em Paraty (RJ). Neste ano, a Companhia estreou na Feira do Livro de São Paulo.

Serviço

27ª Bienal do Livro de SP

Data: de 6 de setembro a 15 de setembro de 2024

Local: Distrito Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo

Entrada: Entre R$17,50 a R$35

Site: https://www.bienaldolivrosp.com.br/

Painel Lideranças que vão além do ESG

Data: 10 de setembro

Horário: às 10h

Onde: 27ª Bienal do Livro de SP – Espaço Educação

Endereço: Distrito Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo

Participação: Miguel Setas, CEO do Grupo CCR e autor do livro “Gigante pela Própria Natureza”, falará sobre a oportunidade que o Brasil tem de se tornar um hub mundial da sustentabilidade, protagonizando as discussões da agenda climática global.

Estante de livros na estação da ViQuatro

Data: 6 a 15 de setembro de 2024

Local: Estação Paulista-Pernambucanas, da Linha 4-Amarela (entrada da Avenida Consolação)

O objetivo da ação é arrecadar livros, promover a leitura e posteriormente doá-los para a instituição Escola Municipal Duque de Caxias e Escola Estadual João Kopke, ambos na capital Paulista.

Roda de conversa e sessão de autógrafos com o jornalista e escritor Chico Felitti:

Tema: Como a literatura é enriquecida por boas histórias

Data: 12 de setembro

Horário: 12h30

Local: Estação Paulista-Pernambucanas, da Linha 4-Amarela

Felitti iniciou sua carreira jornalística como repórter na Folha de São Paulo. Seu primeiro grande êxito foi o perfil “Ricardo e Vânia”, que começou como uma reportagem e foi expandido para um livro. Reconhecido por seu trabalho literário e pelo podcast “A Mulher da Casa Abandonada”, ele compartilhará suas experiências e sua abordagem distinta na arte de contar histórias.