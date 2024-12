Instituto CCR e Gerando Falcões promovem bazar na Linha 4-Amarela

A estação Paulista-Pernambucanas, da Linha 4-Amarela, recebe durante o mês de dezembro o Bazar Social da Gerando Falcões, com patrocínio do Instituto CCR. Os clientes das ViaQuatro poderão adquirir itens de vestuário de ótima qualidade e preços até 80% menores que o do mercado. Todo o valor arrecadado com a venda dos itens, oriundos de doações, será revertido para a ampliação do programa ASMARA, baseado na venda direta, promove o empoderamento feminino e geração de renda para mulheres das favelas e periferias de São Paulo.

O bazar já está aberto e ficará ativo até o dia 20 de dezembro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

ASMARA é uma tecnologia social da Gerando Falcões – que, atualmente, beneficia mais de 4 mil mulheres. O principal objetivo do programa é tirá-las da linha da pobreza por meio de um negócio social que permite conciliar a vida pessoal e profissional, ao mesmo tempo que incentiva a economia circular e retroalimenta todo o ecossistema social, como explica Mayara Lyra, Diretora de Negócios Sociais da Gerando Falcões:

“Além de contribuir com a economia circular, visto que, todas as roupas são oriundas de doação e gerar renda para as mulheres participantes, ASMARA também retroalimenta o ecossistema social. Uma parte do valor monetário das vendas é direcionado para as ONGs parceiras, que podem reinvestir esse dinheiro em novos programas sociais e ampliar seu impacto no território que atuam”.

“Incentivar iniciativas como essa fazem parte da missão do Instituto CCR de promover a transformação social com projetos focados em educação e cultura, saúde, segurança, mobilidade e cidades sustentáveis. É uma alegria apoiar o trabalho da Gerando Falcões e contribuir para uma renda digna para mulheres periféricas”, destaca ”,destaca Jéssica Trevisam, Gerente de Responsabilidade Social no Instituto CCR.