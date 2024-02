Instituto Capim Santo abre novas vagas para curso gratuito de gastronomia social e sustentável em SP

O Instituto Capim Santo anuncia as inscrições abertas para nova turma que forma profissionais em gastronomia social e sustentável em São Paulo. O Cozinha do Amanhã é uma formação gratuita destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social, que já formou mais de 2.700 alunos pela cidade de São Paulo, Itacaré, Trancoso e no Rio de Janeiro.

Nesta edição, a formação conta com o apoio do Instituto Bia, que apoia, de forma filantrópica, profissionais, instituições e projetos no segmento da formação e qualificação profissional em gastronomia. Em São Paulo, as aulas acontecem no complexo gastronômico da Universidade Anhembi Morumbi da Mooca.

Ao longo dos 13 anos de existência, o Cozinha do Amanhã une uma enriquecedora troca entre alunos, professores e a gastronomia brasileira. São 200h de aulas práticas e teóricas que abordam desde as técnicas mais básicas em gastronomia até algumas mais avançadas, com produção de pratos regionais complexos.

Sempre com olhar para o meio ambiente, a prioridade é a sustentabilidade a partir do controle dos resíduos produzidos em aula, do uso integral dos ingredientes e do desperdício zero de alimentos. A partir destes conteúdos e do desenvolvimento de competências e habilidades importantes para o mundo do trabalho em gastronomia, como postura profissional, boas práticas de manipulação de alimentos e valorização de ingredientes locais, os novos cozinheiros e cozinheiras saem aptos ao trabalho na área de gastronomia, fazendo com que o ICS siga na luta pelo combate às desigualdades sociais e por condições dignas de vida e trabalho.

Acompanhando a evolução dos alunos e o impacto social da formação, cerca de 80% dos formandos seguem carreiras na área da gastronomia, seja como funcionários ou empreendedores.

Serviço:

As inscrições estão abertas para a unidade de São Paulo. As vagas estão abertas até o dia 27/02 e podem ser realizadas através do site: https://institutocapimsanto.org.br/portfolio-items/cozinha-do-amanha/.