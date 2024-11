Instituto Biológico comemora 97 anos

Referência nacional em controle de pragas e na sanidade da agropecuária paulista, o Instituto Biológico (IB – Apta), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA), celebrou na terça-feira (05/11) os 97 anos de atividades em prol do desenvolvimento do agro.

Na cerimônia, o secretário executivo Edson Fernandes enalteceu os profissionais que compõem o Instituto e destacou os trabalhos primordiais que beneficiaram a agricultura desde o campo até o consumidor. “São 97 anos de muita importância, não somente para o nosso estado, mas para o país e o mundo. O avanço da tecnologia, da inovação e da pesquisa desenvolvida pelos nossos institutos. O IB é transversal no conhecimento, inclusive com os outros institutos, pois tudo que vai para as mesas da população, passa por aqui”, ressaltou Edson Fernandes.

O Instituto Biológico tem papel fundamental na realização de diagnósticos que mostram que os produtos paulistas e brasileiros estão livres de contaminação e podem ser exportados. Um dos exemplos são os trabalhos do Instituto para garantir a sanidade de planteis avícolas para as doenças influenza aviária e laringotraqueíte, indispensáveis para o trânsito internacional, visando exportação de material genético.

A diretora do Instituto Biológico, Ana Eugênia de Carvalho, apresentou as principais pesquisas relacionadas à sanidade vegetal, animal, controle biológico, preservação ambiental e o panorama atual desempenhado pelo Instituto. O IB realiza cerca de 350 tipos de exames, em média são 500 diagnósticos por dia.

Para atender à demanda do mercado interno e externo, o Instituto conta com quatro unidades laboratoriais: Laboratório de Resíduos e Pesticidas (CRL 382), o Centro Avançado de Pesquisa Avícola (CRL 653), o Centro de Pesquisa de Sanidade Animal e Vegetal (CRL 957) e o Laboratório Especializado em Sanidade Avícola (CRL 1057), localizadas respectivamente em São Paulo, Descalvado, São Paulo e Bastos. Essas unidades realizam ensaios para diagnósticos de saúde animal e vegetal e contaminação de resíduos e pesticidas em alimentos e bebidas.

O coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), Carlos Nabil, destaca a trajetória, a importância para o setor e os resultados obtidos para o mercado interno e externo. “O Instituto Biológico completa hoje, 97 anos, cuidando da sanidade animal e vegetal que são papeis estratégicos para a segurança alimentar e no comércio exterior. Algumas pesquisas que são realizadas aqui são únicas em todo o país”, frisou Carlos Nabil

Um dos maiores entraves para importação e exportação de produtos pelos países é a sanidade. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do planeta e está em segundo lugar na produção desta proteína, ficando atrás dos Estados Unidos e ultrapassando a China, que ocupa agora o terceiro lugar.