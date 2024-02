Instituto Baccarelli abre a Temporada de Concertos 2024

O Instituto Baccarelli anuncia o primeiro concerto da Temporada 2024 com a Orquestra Sinfônica Heliópolis e o maestro Isaac Karabtchevsky, também diretor artístico da instituição. O evento acontece no domingo, dia 10 de março, às 17 horas, no Teatro B32, prometendo um fim de tarde com interpretações que traduzem a excelência do grupo artístico. Os ingressos já estão disponíveis no site e na bilheteria do Teatro.

O programa desta noite singular, que tem transmissão ao vivo diretamente do canal do Instituto Baccarelli no YouTube, é uma celebração das obras de Carl Maria von Weber e Antonín Leopold Dvořák, dois compositores que moldaram a música clássica e romântica com suas composições inovadoras e emocionantes.

Carl Maria von Weber é frequentemente celebrado como um dos pioneiros do Romantismo na música, e sua abertura para O Franco-Atirador é uma demonstração brilhante da sua habilidade em criar atmosferas ricas e evocativas. Esta peça, com suas harmonias ousadas e dinâmicas emocionantes, foi uma inovação em sua época, preparando o terreno para o futuro da ópera romântica alemã.

Peça principal do concerto, a Sinfonia No. 9, do Novo Mundo, de Dvořák é uma das obras mais queridas e frequentemente interpretadas do repertório sinfônico. Composta durante sua estadia nos Estados Unidos, esta sinfonia é uma fusão fascinante de influências musicais americanas e elementos da tradição sinfônica europeia. O famoso segundo movimento, Largo, é particularmente notável por seu tema melódico inspirador, que evoca uma sensação de saudade e esperança.

Este concerto é uma oportunidade única para os apreciadores de música clássica testemunharem a habilidade excepcional da Orquestra Sinfônica Heliópolis, conduzida pela maestria de Isaac Karabtchevsky em interpretar obras que são pilares do repertório orquestral.

Para o Instituto Baccarelli, cada concerto é um encontro para celebrar a música e o talento humano, refletindo o compromisso contínuo com a excelência artística e a educação.

Serviço:

Orquestra Sinfônica Heliópolis e Isaac Karabtchevsky Data: 10 de março (domingo), às 17h

Local: Teatro B32 – Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi, São Paulo, SP Ingressos: Inteira – R$ 40 | Meia-entrada – R$ 20

Ingressos disponíveis na bilheteria do teatro e através do site https://teatrob32.byinti.com/#/ticket/