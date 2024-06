Instituto Ayrton Senna participa do Festival LED com oficina sobre combate ao bullying

O Instituto Ayrton Senna participa pela terceira vez do Festival LED, um movimento da Rede Globo e Fundação Roberto Marinho, lançado em 2022. O evento, dedicado à inovação na educação, contará com uma oficina focada no combate ao bullying organizada pelo Instituto. A oficina acontece no dia 22 de junho, das 13h45 às 15h45, no segundo andar do Museu de Arte do Rio, na Sala LED Cria. Com o tema “Como Lidar com Bullying na Escola”, o encontro é uma parceria de conteúdo do Instituto Ayrton Senna com o LED, e tem como objetivo discutir e apresentar formas eficazes de prevenção e intervenção contra o bullying no ambiente escolar. A atividade será conduzida por Ana Carla Crispim, psicóloga e gerente de pesquisas do eduLab21, laboratório de ciências para a educação do Instituto Ayrton Senna, e Maria Lucia Voto, pedagoga e gerente de projetos da organização.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE) de 2022, realizada pelo IBGE, aproximadamente 20% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental relataram ter sido vítimas de bullying. O próprio Instituto Ayrton Senna, em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo, realizou um estudo socioemocional no estado no qual foi constatado que 13,4% dos mais de 170 mil estudantes avaliados afirmaram ser vítimas de bullying devido à aparência de seus corpos, enquanto 11,6% relataram sofrer bullying por causa da aparência de seus rostos. É um problema sério que afeta a dinâmica escolar, aumentando o sentimento de insegurança entre alunos e elevando as chances de vítimas desenvolverem sintomas de ansiedade e depressão. Diante desse cenário, é fundamental discutir e implementar estratégias para prevenir e mitigar os efeitos do bullying.

A oficina abordará as manifestações do bullying e como o desenvolvimento das habilidades socioemocionais pode ser aliado fundamental nas práticas de prevenção e intervenção, seja do aluno, seja do educador. “Algumas competências socioemocionais têm se mostrado fortemente relacionadas à prevenção e redução do bullying, como a responsabilidade e o respeito que ajudam os estudantes a construir vínculos mais saudáveis e respeitosos com seus colegas. Além disso, promove a compreensão de que suas ações são fundamentais para que os outros se sintam seguros no ambiente”, explica Ana Carla Crispim, pesquisadora do eduLab21, laboratório de ciências para educação do Instituto Ayrton Senna.

A participação do Instituto Ayrton Senna no Festival LED reforça o compromisso com a educação de qualidade e com a promoção de um ambiente escolar saudável e seguro. O Instituto tem uma longa trajetória de desenvolvimento e implementação de projetos que visam melhorar a educação no Brasil, com um enfoque especial nas competências socioemocionais, também conhecidas como soft skills. Essa atuação vai ao encontro dos objetivos do LED, que busca inovação e soluções eficazes para os desafios educacionais contemporâneos.

Não perca essa oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e contribuir para um ambiente escolar mais inclusivo e seguro!

Data: 22 de junho

Horário: 13h45 às 15h45

Local: Sala LED Cria – segundo andar do Museu de Arte do Rio

Com Ana Carla Crispim (psicóloga e gerente de pesquisas do eduLab21, no Instituto Ayrton Senna) e Maria Lucia Voto (pedagoga e gerente de projetos no Instituto Ayrton Senna).