Instituto Assaí promove a campanha “Agasalho a gente Compartilha” 2024

O Instituto Assaí, organização independente e sem fins lucrativos que é responsável pelo investimento social do Assaí Atacadista, promove a campanha “Agasalho a Gente Compartilha” para arrecadação de roupas, cobertores e agasalhos. A iniciativa acontece até o dia 30 de junho em todas as lojas do atacadista pelo Brasil.

A campanha nacional acontece desde 2011 e faz parte da agenda anual de ações do Atacadista, que busca sensibilizar clientes, colaboradores(as) e fornecedores, ante a emergência das baixas temperaturas do inverno e carência de roupas em bom estado da população em situação de vulnerabilidade. As doações são entregues nas cidades em são coletadas. Entre os itens que podem ser doados, desde que em bom estado, estão: calças (moletons, jeans ou lã), casacos e jaquetas, camisetas de manga comprida, meias, blusas de moletom, calçados fechados, meias, gorros, cachecóis, luvas, edredons, mantas e cobertores. O indicado é que as peças doadas estejam lavadas e separadas em sacolas, entre: masculinas e femininas, adulto e infantil.

A ação é realizada com diversas organizações sociais parceiras do Instituto Assaí como Exército da Salvação, Uneafro e Rotary. Instituições cadastradas em todo o País realizam a distribuição dos itens arrecadados para milhares de pessoas assistidas pelos seus respectivos projetos nos meses de junho e julho.

Todos(as) que tiverem interesse em contribuir com a campanha, podem entregar os produtos nos pontos de coleta de uma das lojas do Assaí Atacadista, que está presente em todas as regiões do País, com mais de 290 unidades distribuídas por 24 estados e o Distrito Federal. Para mais informações, acesse: Instituto Assaí

SERVIÇO

“Agasalho a Gente Compartilha” – Campanha do Agasalho 2024

Período: até o dia 30 de junho

Pontos de coleta: Todas as lojas do Assaí