Instituições de ensino superior ampliam prazo para matrículas de aprovados no Provão Paulista

Estudantes da rede pública aprovados na primeira edição do Provão Paulista Seriado terão mais um dia para efetivar suas matrículas nas instituições de ensino superior paulistas. O prazo, que se encerraria nesta terça-feira (30), foi estendido até esta quarta-feira (31).

Após o período final de matrículas, o aluno perde a vaga, que será liberada para a segunda chamada, mantida para sexta-feira (2), no período da tarde.

Todas as 3.600 escolas estaduais de Ensino Médio da rede estadual paulista estão abertas para apoiar os aprovados no processo de matrícula para o ensino superior.

Classificados na primeira edição do Provão Paulista Seriado, aplicado pela pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) em 2023, garantiram a aprovação direta na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Fatec (Faculdade de Tecnologia de São Paulo), mas precisam concluir o processo de matrícula para frequentar o curso escolhido em 2024.

As matrículas para a USP devem ser feitas até as 16h, da Unicamp até as 17h, da Unesp até as 23h59, e da Fatec até as 16h.

Para não perder nenhuma informação sobre o processo de matrícula, lista de documentos — a começar pelo histórico escolar emitido pela escola de Ensino Médio —, é preciso que todos os aprovados estejam atentos aos detalhes do processo divulgados por cada instituição. Todas as informações, de todas as instituições, estão disponíveis no material preparado pela Seduc-SP reunidos neste link aqui.

A dica da Secretaria da Educação é que o estudante não deixe para fazer a matrícula na última hora.