Instalação “Deus in Machina” atrai fiéis com IA que recebe confissões em Lucerna

Nos últimos meses, uma instalação artística inovadora atraiu a atenção de fiéis católicos e curiosos na cidade de Lucerna, Suíça. Nomeada “Deus in Machina”, esta obra singular trouxe à Capela de São Pedro uma inteligência artificial (IA) configurada à imagem de Jesus Cristo, recebendo cerca de 900 confissões durante sua exibição. Operando entre 23 de agosto e 20 de outubro, o projeto integrou tecnologia moderna à tradição religiosa, utilizando computadores e uma tela de alta definição para criar uma representação digital de Cristo, inspirada nas clássicas obras de arte.

A proposta, desenvolvida pelo teólogo Marco Schmid com suporte técnico da Universidade de Lucerna, buscou explorar a interação humana com uma versão digital do Salvador cristão. Alimentada por dados sobre a Bíblia e a doutrina católica, a IA foi programada para se comunicar em consonância com os princípios confessionais tradicionais. Esta iniciativa levantou questões importantes sobre o papel da tecnologia no apoio emocional e espiritual das pessoas, especialmente aquelas que enfrentam solidão.

Os depoimentos colhidos pela IA revelaram temas comuns de aflição entre os participantes: amor, relacionamentos, morte, solidão e paz. Antes de iniciar a confissão, os usuários eram alertados sobre a privacidade dos dados e deviam concordar com os termos de uso. As respostas do avatar eram tipicamente motivacionais, incentivando reflexões pessoais.

Embora algumas tradições religiosas permaneçam intocadas, como evidenciado na resposta da IA sobre a ausência de pregadoras na Igreja Católica, o projeto “Deus in Machina” incitou um debate contemporâneo sobre a integração da tecnologia nas práticas espirituais. Este experimento sugere que, apesar das limitações tecnológicas atuais, a IA pode oferecer apoio significativo em questões emocionais e espirituais, adaptando-se às necessidades modernas dos fiéis.