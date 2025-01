Instabilidade no aplicativo do Bradesco gera preocupações entre usuários

Na manhã desta segunda-feira, 6, o aplicativo do banco Bradesco enfrentou instabilidades que geraram preocupações entre seus clientes. Diversos usuários relataram dificuldades ao tentar acessar suas contas através da plataforma digital, principalmente via X (antigo Twitter).

Problemas iniciam por volta das 9 horas

Conforme informações coletadas pelo Downdetector, uma ferramenta de monitoramento de serviços online, os problemas começaram a ser notados por volta das 9 horas. O pico de reclamações atingiu o número de 1.278 registros às 10h, indicando um aumento significativo nas queixas.

Redes sociais como canal para desabafo

As redes sociais tornaram-se um espaço ativo para que os clientes expressassem suas frustrações e buscassem esclarecimentos sobre a situação. Muitos questionaram o banco sobre a qualidade do serviço e quando a normalização do acesso poderia ser esperada.

Em resposta aos usuários afetados, o perfil oficial do Bradesco sugeriu que os clientes tentassem realizar as operações em outro momento, demonstrando atenção à situação e buscando mitigar a insatisfação dos usuários.