O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já divulgou os dados de pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários para o ano de 2025. Os depósitos ocorrem no dia 27 de janeiro e seguem um calendário organizado, onde os beneficiários recebem conforme o número final do benefício. Essa nova programação abrange aproximadamente 40 milhões de segurados , que incluem aposentados, pensionistas e aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com dados do ministro da Previdência, Carlos Lupi , o valor médio das aposentadorias no Brasil é de R$ 1.800 , com cerca de 60% dos beneficiários recebidos até um salário mínimo . Para facilitar a consulta aos pagamentos, os segurados podem acessar o aplicativo ou site Meu INSS , onde é possível verificar se os valores estão provisionados na conta, geralmente entre cinco e sete dias antes do início dos pagamentos.

É importante destacar que os pagamentos são realizados conforme o mês de competência , sendo que os valores de dezembro , por exemplo, começam a ser liberados no dia 20 mês desse . Além disso, os benefícios são reajustados anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) divulgado pelo IBGE.

Os feriados bancários também impactaram a liberação dos pagamentos; no entanto, os requisitos aplicáveis ​​seguem o calendário previamente previsto. Em 2025 , a Crefisa e o Banco Mercantil gerenciavam a folha de pagamentos do INSS. Embora para aposentadorias não haja mudanças significativas , novos beneficiários deverão receber suas rendas preferencialmente nesses bancos.

Assim, é essencial que os segurados estejam atentos aos dados e procedimentos para garantir a obtenção adequada de seus benefícios ao longo do ano.