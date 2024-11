INSS inicia pagamentos de novembro

A partir desta segunda-feira, 25 de novembro, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia a liberação dos pagamentos referentes à folha de novembro para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. O cronograma é escalonado em dias úteis e se estende até 6 de dezembro, com base no número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito verificador.

Em um esforço para mitigar os impactos das enchentes ocorridas em maio no Rio Grande do Sul, os beneficiários desse estado continuarão recebendo seus pagamentos no primeiro dia do calendário enquanto perdurar o estado de calamidade pública.

Para os demais beneficiários, aqueles que recebem até um salário mínimo terão seus créditos liberados inicialmente. Por exemplo, beneficiários cujo cartão termina com o número 1 receberão no dia 25 de novembro, seguindo essa sequência até os cartões com final 0, que serão pagos em 6 de dezembro. Aqueles que recebem acima do salário mínimo terão seus pagamentos iniciados em 2 de dezembro, começando pelos cartões com finais 1 e 6.

Caso ocorra um feriado municipal, estadual ou federal, o pagamento será transferido para o próximo dia útil. Os valores dos benefícios devem ser sacados dentro de aproximadamente 60 dias após a disponibilização; caso contrário, serão devolvidos ao INSS.

Atualmente, o INSS desembolsa cerca de 40 milhões de benefícios mensais. Em outubro, foram pagos 28.279.547 benefícios equivalentes a até um salário mínimo e 12.365.818 acima desse valor.

Com relação ao 13º salário, ele será pago a beneficiários de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentados, pensões por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade ativos desde junho. Não têm direito ao abono aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Em março deste ano, o governo federal antecipou as parcelas do 13º para 33,6 milhões de beneficiários. Aqueles que adquiriram direito ao benefício após junho terão o valor incorporado ao pagamento mensal em uma única parcela.

Os segurados podem consultar os valores a receber através da Central Telefônica 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Para isso, é necessário fornecer o CPF e algumas informações cadastrais para verificação.

O INSS alertou sobre a circulação de notícias falsas referentes ao pagamento de um suposto “14º salário” ou uma folha extra do 13º salário, esclarecendo que essas informações são infundadas.