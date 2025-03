INSS antecipa pagamentos de benefícios de cartões de final 5 e 0 nesta sexta (7)

Os aposentados e pensionistas que possuem cartões de final 0 terão acesso aos seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipadamente nesta sexta-feira, dia 7 de março. Essa antecipação ocorrerá simultaneamente ao pagamento dos benefícios destinados aos cartões de final 7, que estavam programados para receber os valores nesta mesma data.

No dia anterior, quinta-feira, dia 6, o INSS já havia efetuado o pagamento antecipado dos benefícios relacionados aos finais 3, 4, 8 e 9. Esses valores foram depositados juntamente com os benefícios referentes ao final 6, que também tinham seu pagamento agendado para ontem.

Para identificar o final do benefício, os segurados devem observar o número que precede o dígito verificador no cartão. Por exemplo, no benefício numerado como 999.999.993-9, o número que determina a data de pagamento é o 3, localizado antes do traço.

A decisão de antecipar os pagamentos foi motivada pelo carnaval de 2025, que ocorrerá no início do mês de março. Tradicionalmente, o INSS realiza os pagamentos dos benefícios referentes a um mês na última semana desse mês e na primeira semana do mês seguinte. Contudo, devido aos feriados bancários durante o carnaval, o pagamento referente a fevereiro estaria interrompido e apenas seria concluído na segunda semana de março.

Com essa medida, cerca de 15,2 milhões de segurados serão beneficiados. De acordo com informações do Palácio do Planalto, a antecipação foi uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.