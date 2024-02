Inspirado em modelo de Diadema, Adolescente Aprendiz vira programa regional

O Adolescente Aprendiz, programa da Prefeitura de Diadema que oferece ampla formação e bolsa-aprendizagem para a juventude do município, passará a beneficiar o ABCD em novo formato. Graças a uma parceria entre Ministério do Trabalho e Emprego, Universidade Federal do ABC (UFABC) e Consórcio Intermunicipal do ABC, 3.750 jovens de 16 a 29 anos da região – 2.400 dos quais de Diadema – serão beneficiados pela iniciativa.

Além de receber uma bolsa-aprendizagem no valor de R$ 300 – que vai contribuir para a permanência no programa -, os participantes terão acesso à qualificação profissional, ministrada pela UFABC, em quatro eixos pedagógicos: Geoprocessamento, Eficiência Energética, Turismo e Produção Cultural.

Os cursos terão, no total, 200 horas: 160 voltadas à formação técnica e 40 de formação humanística. Essa última parte da formação será ministrada pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Diadema.

Além de ser beneficiado com as 2.400 vagas do programa regional, os jovens de Diadema continuarão a ter direito ao Adolescente Aprendiz ‘original’, realizado exclusivamente pela Prefeitura. Essa iniciativa é voltada para adolescentes de 14 e 15 anos, que receberão a bolsa ‘Primeiros Passos’, no valor de R$ 150.

A juventude de Diadema terá direito, no total, a 2.650 vagas do Adolescente Aprendiz, juntando a bolsa regional e a bolsa ‘Primeiros Passos’.

A previsão é que os interessados a uma das vagas do programa possam se inscrever a partir de 11 de março. No caso das vagas destinadas à Diadema, as inscrições serão pessoalmente no Centro de Formação Carlos Kopcak, que fica na Rua Manuel da Nóbrega, 155 – Centro, em horários que serão divulgados oportunamente. O telefone para informações é (11) 4056-1575.

O Consórcio coordenará o programa junto às prefeituras da região, que podem aderir à iniciativa. Os locais para as inscrições nos outros municípios do ABCD serão divulgados pelos responsáveis pela ação em cada cidade.

Segundo Evelyn Daniel, diretora do Departamento de Educação Popular, coordenadora do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais (NERER) e uma das responsáveis pelo Adolescente Aprendiz, a adoção pelo Ministério do Trabalho de uma iniciativa criada pela Prefeitura de Diadema mostra que o município continua a honrar sua tradição de inovar na formulação de políticas públicas. “Também é importante realçar que essa iniciativa vai contribuir para o desenvolvimento da região na medida em que o conhecimento e os saberes adquiridos pelos beneficiados vão retornar para a comunidade na forma de contribuições sociais, econômicas e no exercício efetivo da cidadania”, afirma.

Ana Lucia Sanches, secretária de Educação de Diadema, acredita que a ação tem potencial para ser uma força transformadora regional. “No decorrer da história, principalmente para a região do ABCD, qualificação profissional sempre foi um caminho para a juventude, para o ingresso no mercado de trabalho, mas também no seu processo de qualificação mais integral, social e política. Que jovens de toda a região agora possam se beneficiar de uma iniciativa nascida em nossa cidade é uma alegria muito grande e uma prova de que estamos no caminho certo.”

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego do Governo Federal, também celebra a parceria. “O programa Adolescente Aprendiz é uma experiência que inspira as políticas de trabalho para a juventude há décadas e conta com uma participação decisiva do prefeito José de Filippi Júnior desde sua concepção. Para nós, do Ministério do Trabalho, é um orgulho poder apoiar essa nova etapa do programa e a expansão dele para todo o Consórcio Intermunicipal do ABC, bem como realizá-lo em parceria com a UFABC, que é um patrimônio de toda a população.”

Marinho também aponta boas perspectivas para o futuro da região. “Neste momento, vamos buscar, em parceria com Diadema e o Consórcio, trazer qualificações em áreas dinâmicas e profundamente associadas ao futuro do trabalho. O Grande ABC sempre foi o berço de um diverso e altamente qualificado universo de trabalhadores, sendo vital que continuemos a promoção de formações associadas aos arranjos produtivos locais e o desenvolvimento do país.”

A previsão é que o lançamento do Adolescente Aprendiz regional se dê em 25 de março e as aulas aconteçam de abril e novembro.

Desde 2021, o Adolescente Aprendiz de Diadema formou 1,5 mil pessoas.