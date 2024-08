Inspirações dos Jogos Olímpicos para o mercado de trabalho

Frente aos Jogos Olímpicos de Verão na França, um evento de magnitude internacional que apresenta competições de alto nível e histórias inspiradoras, economista e empresário Fabio Ongaro, CEO da Energy Group, ressalta valores fundamentais que inspiram também o mercado corporativo, como coragem, determinação e excelência, características igualmente importantes para o sucesso no trabalho.

Ongaro, que também é Vice-Presidente de Finanças da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam), pontua que é possível extrair lições preciosas que transcendem os campos esportivos e alcançam diretamente o mundo corporativo. “Os valores e as competências inerentes ao esporte, quando habilmente aplicados no ambiente de trabalho, vão além da busca por um melhor desempenho profissional. Eles sinalizam para a construção de uma cultura empresarial resiliente, embasada na busca pela excelência, colaboração, respeito, disciplina e liderança inspiradora”, ressalta o empresário.

Ele revela que, mesmo com a rotina de negócios bastante atribulada, mantém a prática regular de esportes, atualmente concentrando-se em modalidades como basquete e tênis. Ongaro enfatiza que, além dos benefícios óbvios para o bem-estar físico e mental, as atividades esportivas têm o poder singular de abrir portas para oportunidades de networking, fortalecer laços interpessoais e catalisar sucessos empresariais. “Essas experiências reforçam minha crença de que o esporte, em sua essência, serve como um vetor não somente para o desenvolvimento humano, mas também para o aprimoramento profissional”, comenta o executivo.

O CEO da Energy Group elenca seis habilidades que transmigram e favorecem tanto o campo esportivo quanto o corporativo. São elas:

Superação dos Próprios Limites

A superação dos próprios limites, que é uma experiência comum, tanto na quadra quanto no campo, seja nos esportes individuais ou em equipes. Muitas vezes nos deparamos com a sensação de “cheguei no meu limite”, definido pelo desconhecimento do que está além. No entanto, é a coragem e a determinação de dar mais um passo, de tentar algo novo, de encontrar uma reserva extra de energia que nos levam além do que pensávamos ser possível. Esse processo fortalece a autoestima e nos mostra que sempre há margem para melhorias. A cada jogo, descobrimos que ultrapassamos nossos limites repetidas vezes. Essa jornada de construção de coragem, caráter e autoconfiança são valores que, quando aplicados no mundo corporativo, produzem líderes e sustentam o sucesso das organizações.

Força da Amizade e Colaboração

A força da amizade e da colaboração, valores fundamentais que permeiam o mundo dos esportes e que são igualmente cruciais no ambiente de trabalho. A vitória é mais doce quando compartilhada, e no contexto corporativo, a amizade e a colaboração entre as equipes, unidas por objetivos comuns, são fundamentais para o alcance de metas ambiciosas. Essa sinergia promove um ambiente de trabalho saudável e produtivo, onde a resiliência se torna uma consequência natural diante dos desafios.

Reconhecimento da Individualidade dentro do Coletivo

O reconhecimento da individualidade dentro do coletivo é uma habilidade que transcende os campos esportivo e corporativo. Se não sei aportar o meu tijolo, não adianta eu querer construir uma parede junto com o meu Time. Estar em uma equipe, seja no esporte ou na vida corporativa, não implica em se anular em prol do coletivo, mas sim em ser uma individualidade distinta que agrega valor ao grupo. Saber ocupar o próprio espaço, escolher o momento certo para ser protagonista e reconhecer quando suas características individuais podem fazer a diferença são aspectos importantes tanto nas quadras quanto nos times corporativos.

Respeito e Diversidade

Os pilares de respeito e diversidade são fundamentais para o crescimento sustentável tanto nos esportes quanto nos negócios. As Olimpíadas representam um microcosmo da diversidade global e do respeito mútuo, e esses valores devem ser transpostos para o mercado corporativo. Reconhecer e valorizar as diferenças como fontes de inovação e crescimento são aspectos não apenas éticos, mas também estratégicos para o desenvolvimento dos negócios.

Disciplina e Determinação

A disciplina e a determinação são caminhos inevitáveis para o sucesso, tanto nos campos esportivos quanto no mundo corporativo. A trajetória de um atleta é marcada pela disciplina e determinação, qualidades que são igualmente cruciais para os profissionais comprometidos com seus projetos e responsabilidades no ambiente corporativo. Essas características são indispensáveis para a construção de organizações sólidas e duradouras.

Liderança Inspiradora

A liderança inspiradora desempenha um papel central tanto nos esportes quanto nos negócios. Assim como os treinadores motivam e extraem o melhor desempenho dos atletas, líderes inspiradores são aqueles capazes de engajar suas equipes, incentivando a inovação e criando um ambiente onde todos se sintam parte integrante do sucesso empresarial.