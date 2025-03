Insper debate a relação entre meio ambiente e agronegócio

O Insper – uma das principais instituições de ensino superior do Brasil – realiza nesta terça-feira (18), às 18h, mais uma edição do Café com Políticas. O evento discutirá a relação entre meio ambiente e agronegócio, analisando se os dois setores podem atuar de forma complementar ou se há um conflito irreconciliável.

O Brasil, uma potência agropecuária e detentor de vastos recursos naturais, enfrenta desafios para equilibrar crescimento econômico e preservação ambiental. Tecnologias sustentáveis, certificações ambientais e políticas públicas são algumas das soluções que tornam a produção agrícola mais eficiente sem comprometer a biodiversidade. Nesta edição, a discussão aprofundará diferentes perspectivas sobre o tema.

A mediação será feita pelo professor Carlos Melo, e os convidados são Priscila Claro, professora associada e líder do Núcleo de Sustentabilidade e Negócios do Insper, e Marcos Jank, coordenador do núcleo Insper Agro Global. Ambos possuem ampla experiência em sustentabilidade, agronegócio e políticas públicas.

Serviço

Data: Terça-feira (18/3)

Horário: das 18h00 às 19h30

Local: Rua Quatá, 67, Vila Olímpia (Sala Amador Aguiar – 1º andar – Prédio Claudio Haddad)

Estacionamento: Rua Uberabinha s/n – Vila Olímpia