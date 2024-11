Inspeção 4 horas antes da largada no rio Sena vai definir se triatlo será adiado

Uma análise da qualidade da água do rio Sena a ser feita às 4h da manhã desta terça-feira (30) em Paris, ainda noite no Brasil, vai definir se os atletas do triatlo masculino vão largar em busca da medalha de ouro pouco depois, às 8h.

Por causa das chuvas que caíram em Paris na sexta (26) e no sábado (27), a qualidade da água do Sena piorou consideravelmente, já que as águas pluviais “varrem” a sujeira da cidade para o rio.

No domingo (28) e nesta segunda (29) os treinos de reconhecimento tiveram a parte de natação cancelada. Primeiro os homens e depois as mulheres só tiveram a oportunidade de percorrer correndo e pedalando o percurso da prova. Ninguém foi autorizado a nadar.

Em nota, a prefeitura de Paris, o comitê organizador e a World Triathlon disseram estar confiantes de que “a qualidade da água voltará a ficar abaixo dos limites antes do início das competições”. “Conforme observado em julho, com as condições de verão (mais

sol, temperaturas mais altas, ausência prolongada de chuva), a qualidade da água no Sena melhorou significativamente”, comentaram.

É improvável que a prova de triatlo aconteça sem a parte de natação, o que seria uma derrota importante para prefeitura, comitê organizador e os Jogos de forma geral. Uma possibilidade já posta à mesa seria adiar a prova para o dia 1º, quinta-feira, um dia depois do feminino.

O prazo é apertado porque os mesmos atletas depois vão competir de novo, boa parte deles, na prova de revezamento, no dia 5, e precisam de descanso, já que o triatlo é um esporte de resistência.