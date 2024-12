Insolação: Riscos, sintomas e medidas de prevenção

A insolação é uma condição médica que requer atenção imediata, caracterizada pelo aumento excessivo da temperatura corporal, que pode ultrapassar os 40ºC, resultando na disfunção de diversos sistemas do corpo humano.

Durante o verão, a exposição ao sol pode ser considerada inofensiva, mas a falta de precauções pode levar a sérios problemas de saúde. Especialistas alertam que a insolação pode não ocorrer apenas sob luz solar direta, mas também em ambientes quentes ou durante atividades físicas extenuantes.

Segundo Natália de Paiva Sobreira, dermatologista da Rede Mater Dei de Saúde, fatores como o tempo de exposição ao sol variam de acordo com características individuais e condições ambientais. Grupos mais vulneráveis incluem idosos e crianças, que podem sofrer efeitos mais intensos devido à menor resistência térmica e menor área corporal exposta.

O risco de desenvolver insolação é especialmente elevado entre as 10h e 16h, períodos em que os raios solares são mais intensos. Além disso, a falta de hidratação e o uso inadequado de roupas podem agravar a situação.

Identificando os Sintomas

A insolação apresenta diversos sintomas que devem ser monitorados com atenção. Entre os principais sinais estão:

Tonturas

Sensação de desmaio iminente

Dificuldade na coordenação motora

Fadiga extrema

Dores de cabeça

Visão turva

Dores musculares

Náuseas e vômitos

Além dos sintomas físicos, a disfunção cerebral pode levar à confusão mental, desorientação e até convulsões. É fundamental reconhecer esses sinais precocemente para evitar complicações graves, como danos a órgãos vitais.

Primeiros Socorros em Caso de Insolação

O tratamento deve ser iniciado imediatamente. As medidas recomendadas incluem:

Retirar a vítima do calor e levá-la para um local fresco e ventilado.

Hidratar com água ou bebidas isotônicas.

Utilizar compressas frias ou toalhas molhadas para resfriar o corpo.

A assistência médica deve ser buscada sempre que surgirem sintomas graves como confusão mental, desmaio ou sinais de calor excessivo que persistem mesmo após as primeiras medidas de resfriamento. O atraso no tratamento pode resultar em complicações severas, incluindo falência múltipla de órgãos.

Dicas para Prevenir a Insolação

É possível prevenir a insolação com algumas práticas simples durante o verão:

Evitar atividades ao ar livre durante os horários mais quentes.

Usar roupas leves e claras que permitam a respiração da pele.

Mantém-se hidratado mesmo sem sentir sede.

Aplicar protetor solar adequadamente e utilizar chapéus ou sombrinhas.

Pausar frequentemente em ambientes frescos para evitar o acúmulo de calor corporal.

A dermatologista enfatiza que a exposição contínua ao sol pode resultar em estresse térmico acumulado, elevando o risco de insolação. Portanto, cuidar da hidratação e garantir períodos adequados de descanso são fundamentais para a saúde durante os dias quentes.

Em resumo, o sol do verão pode ser um aliado ou um inimigo, dependendo das precauções tomadas. Proteger-se adequadamente é essencial para desfrutar das atividades ao ar livre sem comprometer a saúde.