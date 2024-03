Inscrições prorrogadas para a 3ª edição do FestClubeSP

A 3ª edição do FestClubeSP, o Festival de Música Popular Brasileira para representantes de clubes em todo o Brasil, está com o prazo de inscrições estendido. Os músicos interessados agora têm até o dia 3 de abril para inscreverem suas composições no festival que promove e revela novos talentos da MPB. O evento é gratuito e destinado aos associados dos clubes brasileiros.

O FestClubeSP 2024 acontecerá nos dias 16, 17, 18 e 19 de maio, no palco do Teatro Arthur Rubinstein no Clube Hebraica SP. O evento apresenta uma programação completa com apresentações no palco com presença de público presencial e transmissão ao vivo, júri especializado, shows de convidados especiais, dentre outras atividades.

De início, serão selecionadas 36 composições que participarão da segunda etapa, com apresentações ao vivo em evento aberto ao público. Depois, 12 músicas passam para a etapa final, também com apresentações ao vivo. Por fim, serão escolhidas as canções vencedoras em 1ª, 2ª e 3ª colocadas, além de Melhor Intérprete.

A composição vencedora leva o Troféu FestClubeSP, mais R$ 17.000,00 em premiação individual e R$ 4.000,00 ao clube representante para compra de equipamentos musicais. A segunda e terceira colocada e o vencedor da categoria de Melhor Intérprete também levam um troféu FestClubeSP mais R$ 12.000,00 em premiação individual para o segundo lugar e R$ 8.000,00 para o terceiro lugar e melhor intérprete.

A curadoria do Festival é do compositor Otávio Toledo, que destaca a função relevante que o festival desempenha. “Além de revelar novos compositores, o FestClubeSP também tem o papel de divulgar novos intérpretes, e o Sindi Clubes está ganhando muita credibilidade no meio musical. O FestClubeSP se consolidou como um evento importante da MPB, não só em São Paulo, mas em todo o país. Estamos animados para esta 3° edição em 2024 e contamos com a divulgação dos clubes para atrair a participação de mais compositores e cantores”.

O Sindi Clubes também oferece uma ajuda de custo de viagem para receber os artistas inscritos de todo o Brasil. Os selecionados para a etapa classificatória de clubes com distância de 101 km a 350 km, recebem uma ajuda de R$ 250. Já os com distância de 351 km a 700 km recebem R$ 600. Os de 701 km a 1500 km recebem R$ 850 e partir de 1501 km uma ajuda de R$ 1.200.

A banca de jurados da 3ª edição é composta por: Danilo Caymmi, Juca Novaes, Graziela Medori, Regis Salvarani, Anna Tréa e J.C. Costa Netto.