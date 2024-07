Inscrições para vestibular da Faculdade Sebrae estão abertas

Estão abertas as inscrições para o vestibular do 2º semestre de 2024 da Faculdade Sebrae. São oferecidas 798 vagas, sendo 61 vagas para alunos e alunas elegíveis ao Programa Universidade para Todos (ProUni). As aulas começam no dia 14 de agosto e vão acontecer tanto presencialmente quanto on-line, de acordo com a opção disponível.

Entre as vagas disponíveis, são 74 para o curso de Administração presencial, 246 vagas para o curso de Administração a distância, 236 para o curso de Gestão Comercial (a distância) e 242 em Processos Gerenciais (a distância).

Elegíveis para bolsas ProUni são 25 vagas para o curso de Administração presencial matutino (10 bolsas 100% e 15 bolsas 50%), 25 bolsas para o período noturno (10 bolsas 100% e 15 bolsas 50%), além de 11 bolsas 100% para o curso de Gestão Comercial a distância.

As inscrições para as vagas regulares podem ser feitas até o dia 31 de agosto diretamente pelo site Link. As aulas presenciais acontecem na sede da Faculdade Sebrae, localizada na Alameda Nothmann, 598, no Centro de São Paulo.

“A Faculdade Sebrae tem uma metodologia de ensino direcionada para o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes, desenvolvendo competências empreendedoras que vão acompanhá-los ao longo de toda a carreira. Além disso, o nosso curso de Administração está entre os dez mais bem avaliados no Brasil e o primeiro na cidade de São Paulo, segundo o ENADE, principal avaliação do ensino superior brasileiro”, destaca o secretário acadêmico da Faculdade Sebrae, Alexandre Brito.

Conheça um pouco mais sobre a Faculdade Sebrae, sua metodologia, vantagens competitivas e depoimentos de alunos e alunas nesta edição especial do Sebrae-SP Notícias: Link

Outros cursos

Além das opções de graduação, a Faculdade Sebrae oferece cursos de curta duração em diversas áreas, como Business Intelligence e Métricas Estratégicas, Crescimento por Tecnologias Digitais, Desenvolvimento pessoal e liderança, entre outros. Há também opções de MBA, com temas como Gestão Pública Empreendedora, Educação Empreendedora 5.0 e Gestão de Negócios.

Sobre o ProUni

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) é uma iniciativa do Governo Federal que oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior.

A pessoa pré-selecionada deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo, para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos.

O cronograma e as orientações para inscrições serão divulgados em breve no site oficial do programa. Para mais informações, acesse Link.