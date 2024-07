Inscrições para profissionais que queiram atuar em classes do Ensino Técnico vão até 5 de agosto

Profissionais graduados e/ou que possuam notório saber com experiência comprovada em uma das opções de cursos técnicos oferecidos pela rede estadual de São Paulo têm até dia 5 de agosto para se inscrever no Processo Seletivo Simplificado para o próximo ano letivo. O cadastro é on-line no site da FGV, responsável pelo concurso, no link https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp24. A expectativa é que sejam contratados 3.000 profissionais para essas vagas em 2025.

Os selecionados vão ministrar aulas presenciais aos estudantes conforme habilitação de nível superior e os componentes curriculares correspondentes. São nove cursos: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Na inscrição, o candidato deve escolher uma Diretoria de Ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) de sua preferência dentre as 91 regionais de todo o estado para eventual alocação. Deverá também indicar um Eixo de Prova, de acordo com os cursos em que pretende lecionar. A taxa de inscrição é de R$ 49.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 29 de setembro. O processo engloba ainda avaliação de títulos (diplomas de formação e experiência profissional) e prova prática (envio de videoaula gravada). Quem não for chamado na primeira seleção terá o nome incluído no cadastro de reservas.

“Podem participar do processo seletivo não apenas professores, mas também profissionais formados, entre outros cursos, em economia, engenharia, direito e na área da saúde. Todos são bem-vindos e serão importantes na formação de nossos estudantes”, ressalta o coordenador pedagógico da Educação, Daniel Barros.

Ampliação de vagas e escolas em 2025

A partir de uma pesquisa com as unidades que ofertam o Ensino Médio na rede pública, a Seduc-SP deve ampliar das atuais 1.393 para 1.911 escolas estaduais que ofertam o itinerário de ensino técnico para o ano de 2025. Neste ano, 71,9 mil alunos estão matriculados nesse modelo e o número pode crescer para 170 mil matriculados no próximo ano.

As 170 mil matrículas previstas para o próximo ano letivo contemplam os estudantes que estarão na 2ª e 3ª série do Ensino Médio, período dedicado aos aprofundamentos previstos no Novo Ensino Médio.

A Secretaria da Educação ampliará, ainda, o número de cidades que terão a oferta de ensino técnico na rede — das atuais 349 para uma perspectiva de estar em 463 municípios, um aumento de 32,6%. Em 2022, o técnico era oferecido a alunos de 161 cidades paulistas.

“Um relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) publicado no ano passado aponta que a educação profissional é essencial para o desenvolvimento do Brasil. Aqui em São Paulo, estamos caminhando para oferecer ao estado e ao país estudantes formados em áreas importantes para aumentar a empregabilidade dos jovens e melhorar a produtividade do país”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.