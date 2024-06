Inscrições para Prêmio CET de Educação de Trânsito terminam dia 28 de junho

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está com inscrições abertas para o 14º Prêmio CET de Educação de Trânsito. A iniciativa tem por objetivo incentivar a reflexão, a criatividade e a produção de trabalhos voltados para a segurança no trânsito. Até 28 de junho, é possível escolher uma entre 15 categorias para concorrer a premiações em dinheiro.

Todos podem participar: da Educação Infantil ao Ensino Universitário, idosos, professores, condutores. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site: www.cetsp.com.br.

Também no site é possível acessar o Edital com as regras do Prêmio e trabalhos vencedores em edições passadas.

Os trabalhos nesta 14ª edição poderão ser encaminhados por upload, no site CET, no link do 14º Prêmio CET de Educação de Trânsito (https://premiocet.cetsp.com.br), ou via correio ou entregues pessoalmente à CET/Barra Funda (Av. Marquês de São Vicente, 2154), de 2ª a 6ª feira das 09h às 12h e das 14h às 17h (EXCETO FERIADOS), também até 28 de junho. Não serão aceitos trabalhos recebidos por e-mail.

Os prêmios serão assim distribuídos para cada uma das 15 categorias:

1º lugar – R$ 7.000,00 (sete mil reais)

2º lugar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

3º lugar – R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Confira as categorias que você pode participar:

Categorias Trabalho Tipo de arquivo Tema

1 – Ensino Infantil (3 anos ou mais) Colagem com papel crepom PDF, JPEG, PNG

2 – Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) Desenho sem frase PDF, JPEG, PNG

3- Ensino Fundamental (4º ou 5º ano) Pintura PDF, JPEG, PNG “Mobilidade segura é para todos: Respeito No trânsito é respeito pela vida!”

4- Ensino Fundamental (6º ou 7º ano) Desenho com frase PDF, JPEG, PNG

5 – Ensino Fundamental (8º ou 9º ano) Ideia de adesivo(desenho, frase ou desenho com frase) PDF, JPEG, PNG

6 – Ensino Médio Paródia Musical MP3 e Word ou PDF

7 – Educação de Jovens e Adultos – EJA Frase para campanha educativa Word ou PDF

8 – Universitário Notícia que gostariam de ver nas redes sociais Word ou PDF

9 – Pessoa Idosa História do trânsito na sua infância Word ou PDF

10 – Educador Ideia de adesivo (desenho, frase ou desenho com frase) PDF, JPEG, PNG

11 – Condutor Duas Rodas Fotografia PDF, JPEG, PNG

12 – Condutor História com pedestre Word ou PDF

13 – Cidadão Notícia que gostariam de ver nas redes sociais Word ou PDF

14 – Servidores, empregados, estagiários e respectivos familiares SMT (DTP, DAF), CET e SPTrans até 17 anos de idade Desenho PDF, JPEG, PNG

15 – Servidores, empregados, estagiários e respectivos familiares SMT (DTP, DAF), CET e SPTrans com 18 anos de idade ou mais Frase para campanha educativa Word ou PDF

As escolas (municipais, estaduais e particulares) que encaminharem maior quantidade de trabalhos receberão certificado de Honra ao Mérito.

Todos aqueles que enviarem trabalhos receberão por e-mail certificado de participação no concurso. Os premiados receberão um certificado com a classificação alcançada.

Resultados

Os nomes dos vencedores serão divulgados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC) e no site da CET no dia 12 de novembro de 2024. Eles também serão informados dos resultados por e-mail ou contato telefônico.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail premiocet@cetsp.com.br