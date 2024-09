Inscrições para os cursos EaD do Guri seguem abertas até 16 de setembro

O Guri, programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, está recebendo as inscrições para a segunda temporada dos cursos online e gratuitos de música voltados para o público geral, professoras e professores. Ao todo são 22 opções de cursos, com as inscrições podendo ser realizadas até o dia 16 de setembro, por meio do site do programa.

As aulas terão início a partir do dia 10 de outubro, acontecendo semanalmente via Plataforma Zoom e com duração de uma hora para cada curso. Há certificados para os participantes que completarem, no mínimo, 75% da carga horária.

As pessoas interessadas podem optar pelos cursos de instrumentos musicais e canto, como Introdução ao cajón; Explorando os instrumentos de madeiras; Leitura musical para guitarra; Violão de acompanhamento; A viola caipira e seus encantos II; Trompete para mulheres: estratégias para o estudo diário; Violão clássico – primeiros passos; Aprendendo ukulele em 8 passos; Conhecendo o violão de sete cordas em 8 passos; O pandeiro brasileiro para além da tradição; e Solfejo para cantores e cantoras – Módulo 3.

Também há capacitações envolvendo música e tecnologia, como Exploração musical no ambiente virtual com o Chrome Music Lab e Edição de partituras: primeiros passos. Além disso, estão disponíveis os cursos de Teoria musical para vestibular e Teoria musical – módulo 2. No âmbito da apreciação musical, há as opções Acordeão, sanfona, fole e gaita: um instrumento e suas variações e Tons e tempos: um passeio pela história musical.

Para as professoras e professores, são oferecidos os seguintes cursos: Ensino coletivo de violão; Como planejar um repertório para bandas e fanfarras; Elaboração de arranjos para bandas e fanfarras; Ensino coletivo para metais e Introdução à flauta doce.

Os Cursos EaD do Guri fazem parte do Guri 4.0, iniciativa que amplia o alcance da educação musical ao público de forma criativa e inovadora, oferecendo uma sinfonia de cursos e atividades exclusivamente online. Com foco em democratizar o acesso à cultura musical, o Guri 4.0 conecta alunas e alunos de todas as idades a novas oportunidades artísticas e educativas. O programa também inclui workshops, master classes, apresentações musicais e muito mais, visando fomentar a criatividade e a inovação, posicionando-se como um espaço de desenvolvimento pleno e contínuo.

SERVIÇO:

Cursos EaD do Guri 2024

Período de inscrição: 02 e 16 de setembro de 2024

Informações e inscrições: Link

Todas as atividades são gratuitas