Inscrições para os cursos de capacitação oferecidos pela Unibes seguem abertas até 12 de julho

Web Design, Rotinas de Escritório, Hotelaria e Atendimento em Restaurante, esses são os cursos de capacitação oferecidos no Cedesp – Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo pela Unibes, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo.

Com objetivo de criar oportunidades para jovens em situações de vulnerabilidade e construir um futuro melhor para a sociedade, a Unibes investe em cursos profissionalizantes e une parceiros para que jovens e adultos estudem, se capacitem e, muitas vezes, saiam com emprego garantido ao término do semestre.

As inscrições para o segundo semestre deste ano estão abertas até 12 de julho. Os interessados devem comparecer ao Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Jovens da Unibes, localizado na Rua Pedro Vicente, 569, Canindé, portando documento com foto e comprovante de escolaridade. É necessário estar cursando o Ensino Médio em escola pública no período noturno ou já ter concluído.

Na última semana de junho, a turma do primeiro semestre de 2024 se formou e comemorou a entrada de 32 jovens no mercado de trabalho, ali mesmo na formatura.

Na cerimônia estiveram presentes nomes como Liora Steinberg Alcalay, presidente da Unibes; Patrícia Sereno, vice-presidente da Área da Criança e do Adolescente; Juliana Kanas, diretora da Área da Criança e do Adolescente; Ahuva Flit, diretora da Creche da Unibes Bella Alves, representando o vereador Carlos Bezerra; Mauro Pereira da Silva, supervisor Técnico II de Supervisões de Assistência Social da Mooca; Viviane Delgado, coordenadora de Serviço Social na Uninove, entre outros.

“Hoje, vocês saem daqui preparados para seguir seus caminhos, e eu desejo que sigam com garra e cabeça erguida. Mas sempre com resiliência, curiosidade e humildade para seguir aprendendo”, discursou Liora Steinberg Alcalay na abertura da cerimônia.

No decorrer do evento, os jovens apresentaram paródias em coral como forma de agradecimento à Unibes e a todos os envolvidos na idealização dos cursos de capacitação profissional.

“Sucesso não é uma linha reta! Para realizar nossos objetivos e conquistar os nossos sonhos é preciso perseverança, garra e disciplina. Levem com vocês todo aprendizado que tiveram aqui, a experiência e a troca de conhecimentos com todos que fizeram parte desse processo. Guardem tudo isso com muito carinho, valorizem todas as oportunidades e sejam muito pacientes”, falou Liora aos jovens.

Também na formatura foram anunciadas 30 bolsas de estudos na Uninove para alunos selecionados. Mas o ponto alto do evento foi o anúncio de 32 jovens que passaram em processos seletivos de estabelecimentos parceiros da Unibes. Eles sairão dos cursos de capacitação diretamente para o mercado de trabalho. Já os demais formados seguem participando de processos seletivos indicados pela Unibes.

“Quero falar com vocês, pais, mães, avós, avôs, familiares, vocês estão de parabéns por terem conseguido trazer seus filhos para passar pelo curso profissionalizante da Unibes. Vocês têm muito mérito por isso”, comentou Bruno Laskowsky, ex-presidente e atual conselheiro da instituição. “Vocês têm que ter muito orgulho da garotada que está aqui, pela perspectiva de futuro deles, pela oportunidade e pela descoberta de um caminho novo”, completou.