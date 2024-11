Inscrições para Orquestra Parassinfônica de São Paulo encerram neste sábado (16)

A Orquestra Parassinfônica de São Paulo (OPESP), uma iniciativa inédita de inclusão social por meio da música clássica, encerra neste sábado, 16 de novembro, o período de inscrições de seu edital para a Temporada 2025. Serão selecionados 49 músicos, sendo 40% das vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da orquestra.

Os músicos interessados e com experiência musical podem concorrer a vagas em cordas (violino, viola, violoncelo, contrabaixo), madeiras (flauta, oboé, clarinete, fagote), metais (trompete, trompa, trombone) ou percussão (incluindo tímpanos).

Jornada de Sucesso

A Orquestra Parassinfônica de São Paulo (OPESP) foi idealizada pelo produtor cultural Igor Cayres e fundada em 2022 com o objetivo de promover a inclusão social por meio da música clássica. Desde então, o projeto reúne músicos com e sem deficiência e já se apresentou em espaços de grande notoriedade, como a Sala São Paulo e o Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em reconhecimento ao seu impacto, a OPESP conquistou o Prêmio Governo do Estado de São Paulo para as Artes na categoria Inclusão, Diversidade e Acesso à Cultura; o Prêmio Concerto 2023, na categoria Inovação – votação do público e realizou mais de 10 apresentações no país, consolidando seu papel como um importante espaço de inclusão artística no Brasil.

Divulgação

A semente da OPESP tem dado frutos. A exemplo, a solista Caroline Brito, após sua temporada com a OPESP, foi convidada a participar de um comercial para as Paraolimpíadas. “Meu desejo é justamente que a OPESP não seja um fim, mas uma ferramenta para dar confiança e visibilidade a esses músicos, para que sigam em voos solos ainda mais altos”, comenta Igor Cayres.

Com um cronograma de aulas e ensaios, coordenados pela pianista e professora Aída Machado e sob a regência do Maestro Marcos Arakaki, a OPESP oferece bolsas de estudo e uma oportunidade única de desenvolvimento musical. “A OPESP é mais que uma orquestra, é um projeto de transformação social por meio da música. Desde o início, nosso objetivo foi abrir espaço para que músicos com deficiência pudessem expressar seu talento em um ambiente de excelência artística. Ao longo desses anos, vimos o impacto que a música tem na vida dessas pessoas e na sociedade como um todo, e é emocionante acompanhar o crescimento e a superação de cada um deles”, afirma Aída Machado, Coordenadora Pedagógica da OPESP.

O processo realizado este ano para a temporada 2025 abrange a seleção de 49 músicos para integrar o corpo artístico da orquestra, além dos suplentes. Os músicos selecionados receberão uma ajuda de custo mensal durante o período de ensaios e apresentações. A temporada 2025 incluirá pelo menos três grandes concertos, com apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A OPESP é uma realização da Associação Orquestra Parassinfônica de São Paulo e do Ministério da Cultura, com o patrocínio da Transportadora Associada de Gás – TAG, que detém a mais extensa rede de transporte de gás natural do Brasil; da John Deere e do Mercado Livre, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal.



Cronograma

Inscrições : 30 de outubro a 16 de novembro de 2024.

: 30 de outubro a 16 de novembro de 2024. Resultado da pré-seleção : 3 de dezembro de 2024.

: 3 de dezembro de 2024. Audições presenciais em São Paulo : 5 e 6 de dezembro de 2024.

: 5 e 6 de dezembro de 2024. Resultado final: 13 de dezembro de 2024.

Como Participar