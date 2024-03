Inscrições para oficina com Milly Lacombe no Museu do Futebol terminam neste domingo (24)

Para quem tem interesse pela crônica esportiva e deseja desenvolver a escrita desse gênero literário e jornalístico, o Museu do Futebol lançou processo seletivo para a Oficina de Crônicas Esportivas com a jornalista Milly Lacombe. As inscrições se encerram no próximo domingo (24) e podem participar pessoas de todas as idades de qualquer parte do Brasil. A oficina será gratuita e servirá como preparação para o Concurso de Crônicas do Museu do Futebol, que este ano conta com o apoio do Programa de Ação Cultural (PROAC). O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O objetivo da oficina é capacitar as pessoas inscritas para a redação de textos na modalidade crônica esportiva de forma que, ao fim das aulas, cada participante tenha uma obra elegível para participar do 3º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol, a ser lançado em breve.

A oficina consiste na realização de três aulas sobre crônicas esportivas a serem ministradas pela jornalista Milly Lacombe na modalidade remota, em plataforma a ser disponibilizada pelo Museu do Futebol. Podem participar do processo seletivo simplificado pessoas escritoras, profissionais, amadoras, estudantes ou quaisquer pessoas interessadas. Menores de idade também podem participar, desde que apresentada a autorização dos pais ou responsáveis.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente por meio digital, através do preenchimento do formulário e do upload dos arquivos.

Neste link a pessoa interessada vai inserir informações pessoais e de contato, escrever um parágrafo sobre ela mesma: atividades profissionais e/ou estudantis e interesses pessoais, mais um parágrafo de texto sobre a relação da pessoa com a escrita. Por último, um resumo do que a pessoa espera atingir participando da oficina.

Milly Lacombe, trabalhou internacionalmente para a Folha de S. Paulo cobrindo cinema a partir de Los Angeles, na Califórnia, foi editora de comportamento da Revista Marie Claire e diretora de redação da Revista Tpm, onde mantém uma coluna mensal. Atuou como comentarista nos canais SporTV e Record, comentando jogos da Liga dos Campeões da Europa, e foi gerente de conteúdo esportivo do Portal Terra. Atualmente, é colunista do UOL Esporte e redatora dos programas Bem Juntinhos e Tempero de Família, ambos do GNT. Autora de cinco livros, entre eles o romance autobiográfico O Ano em que Morri em Nova York.

Cronograma de aulas

A palestra de abertura será realizada de maneira híbrida, com o evento presencial no auditório do Museu do Futebol. A pessoa selecionada é livre para comparecer presencialmente ao evento ou participar on-line, via link do YouTube.

Serviço

Processo Seletivo para Oficinas de Crônicas com a jornalista Milly Lacombe

Inscrições: 05 a 24 de março

Vagas: 20

Resultado final: 2 de abril

Clique aqui e confira o edital completo

Preencha formulário de inscrição, clicando aqui

O 3º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol é viabilizado pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas | Programa de Ação Cultural – ProAC.