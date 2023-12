Inscrições para o Vestibular das Fatecs terminam na próxima segunda-feira

Termina às 15 horas da próxima segunda-feira (18), o prazo de inscrição para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), administradas pelo Centro Paula Souza (CPS). Para se inscrever o candidato deve acessar o site vestibularfatec.com.br. A prova será realizada no dia 7 de janeiro de 2024.

Para o primeiro semestre do próximo ano, as Fatecs oferecem 19.445 vagas para as unidades de todo o Estado de São Paulo. Deste total, 14.581 são destinadas ao Vestibular e 4.864 vagas ao Provão Paulista Seriado.

Inscrições

Para concorrer a uma das vagas do Vestibular das Fatecs, é preciso ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet a quem quiser fazer a inscrição no Vestibular. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para saber o horário de atendimento.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br, até as 15 horas do dia 18 de dezembro. É necessário preencher a ficha de inscrição, o questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 84 em dinheiro, em uma agência bancária de sua preferência, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta getnet, disponível na internet. O pagamento deve ser feito até a data de encerramento das inscrições.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher um curso em primeira opção. Caso seja do interesse, pode optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e período. Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão disponíveis no site do processo seletivo.

Inclusão

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do exame, sendo 3% a afrodescendentes e 10% a quem tenha cursado o Ensino Médio integralmente na rede pública. Quem estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

É indispensável verificar na portaria quem tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

O candidato com deficiência ou que necessite de condições especiais para fazer a prova deverá incluir essa informação na ficha de inscrição eletrônica. É necessário também encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, por meio de link específico na Área do Candidato’, impreterivelmente, até as 15 horas do dia 18 de dezembro. É possível solicitar atendimento diferenciado, como prova em braille ou ampliada, intérprete de libras ou local adaptado para fazer o exame. Os candidatos de unidades prisionais e candidatas em fase de amamentação também podem solicitar condições especiais para fazer o exame.

O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social deverá dar essa informação no ato da inscrição, no campo específico. Não será possível solicitar a inclusão posteriormente. Também é preciso enviar, durante o preenchimento da ficha, via upload, imagem do RG (frente e verso) e uma foto 3×4 recente. É de inteira responsabilidade do interessado o correto preenchimento da ficha de inscrição, o envio de documentos e o cumprimento dos prazos estipulados.

Provão Paulista

É importante destacar que o Vestibular das Fatecs e o Provão Paulista oferecem vagas distintas e ocorrem de forma independente. O estudante que participa do Provão Paulista também pode fazer a inscrição para o Vestibular das Fatecs e aumentar suas chances de ingressar em um curso superior de tecnologia. As vagas das Faculdades de Tecnologia do CPS reservadas para o Provão Paulista que não forem preenchidas serão transferidas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024.

O candidato que prestar os dois exames, Provão Paulista e Vestibular das Fatecs, e for classificado para as duas opções, ingressará da seguinte forma: quem for aprovado para o mesmo turno, curso e Fatec, entrará pelo processo seletivo em que obtiver melhor classificação. Já o ingressante que for classificado para vagas em turno, curso e/ou unidades diferentes, deverá realizar a opção por um dos exames, no prazo estabelecido no calendário de convocações para matrícula.

Todos os alunos do Ensino Médio das Etecs e da Seduc que fizeram o Provão Paulista devem acessar o portal de escolha de vagas até o dia 22 de dezembro para indicar os cursos de preferência.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.