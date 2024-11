Inscrições para o Vestibular das Fatecs começam nesta quinta-feira

O novo período de inscrições do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2025 vai de 14 de novembro até 12 de dezembro, pela internet. A prova será aplicada em 12 de janeiro de 2025. O valor da taxa de inscrição é R$ 60.

O pedido de isenção total e redução de 50% no valor da taxa de inscrição será feito entre os dias 14 e 18, após o preenchimento da ficha de inscrição, em campo específico disponível ao final do formulário.

Ao todo, as Fatecs ofertam 97 opções em cursos superiores tecnológicos, presenciais e no formato online, com vagas distribuídas por todas as regiões do Estado. Com currículos constantemente atualizados, as graduações são alinhadas às atuais demandas do mercado de trabalho e acompanham as tendências tecnológicas e empresariais.

Para concorrer a uma vaga e ingressar em um curso superior de tecnologia gratuito, o interessado deve ficar de olho nas informações divulgadas pelo Centro Paula Souza, na página do Vestibular das Fatecs.

Confira as principais dadas do calendário do processo seletivo:

14 a 18 de novembro: prazo para solicitar isenção e redução de taxa de inscrição;

14 de novembro até 12 de dezembro: período de inscrição do Vestibular das Fatecs;

27 de novembro: resultado dos pedidos de isenção e redução da taxa;

28 e 29 de novembro: período para apresentar recurso ao pedido indeferido de isenção e redução;

6 de dezembro: resultado das solicitações de recurso da isenção e redução;

3 de janeiro de 2025: divulgação dos locais de prova;

12 de janeiro de 2025: prova do Vestibular das Fatecs;

15 de janeiro de 2025: divulgação do gabarito e da prova do Vestibular das Fatecs;

4 de fevereiro de 2025: publicação da classificação geral e da primeira chamada para matrículas;

5 e 7 de fevereiro de 2025: matrícula dos convocados para a primeira chamada.

Em breve, o novo site do processo seletivo das Fatecs para o primeiro semestre de 2025 será divulgado.