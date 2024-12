Inscrições para o Sisu começam no dia 17 de janeiro

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) passará por significativas alterações em sua estrutura a partir do ano de 2025. Segundo o edital recentemente divulgado pelo Ministério da Educação, o processo seletivo será realizado em uma única etapa, simplificando a participação dos candidatos.

Os interessados poderão se inscrever para até duas opções de vagas nas instituições de ensino superior. O resultado da chamada regular está programado para ser anunciado no dia 26 de janeiro, acessível através do Portal Único de Acesso.

A elegibilidade para a seleção abrange estudantes que tenham concluído o ensino médio e participado da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que não tenham obtido nota zero na redação. Os candidatos selecionados, seja na chamada regular ou na lista de espera, deverão efetuar a matrícula nas universidades conforme as diretrizes estabelecidas no edital.

A distribuição das vagas será feita pelas instituições com base na classificação dos candidatos, que será determinada pelas notas obtidas no Enem. É importante ressaltar que não será possível ao estudante escolher entre ingressar no primeiro ou no segundo semestre letivo.

Cotas e Classificação

De acordo com informações fornecidas pelo MEC, a classificação inicial dos estudantes ocorrerá na modalidade de ampla concorrência. As reservas de vagas destinadas pela Lei de Cotas serão implementadas posteriormente, visando beneficiar os candidatos que realmente necessitam de políticas compensatórias para acesso ao ensino superior, sem provocar distorções no processo seletivo.