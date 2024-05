Inscrições para o Prêmio Maria Carolina Monard continuam abertas até 4 de junho

Continuam abertas, até 4 de junho, as inscrições para o Prêmio Maria Carolina Monard, lançado pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, este ano.

Esta primeira edição do Prêmio oferecerá R$ 5 mil reais à melhor tese defendida em 2023 na área de inteligência artificial, com patrocínio do Centro de Inteligência Artificial da USP (C4AI). Para concorrer à premiação, é preciso preencher o formulário de inscrição até dia 4 de junho: icmc.usp.br/icmc-forms

Entre os critérios de avaliação previstos no edital do Prêmio estão: originalidade do trabalho (20%); relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social na grande área de IA (20%); qualidade e quantidade de publicações decorrentes da tese (15%); metodologia utilizada (15%); qualidade da redação e estrutura/organização do texto (15%); desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar (15%).