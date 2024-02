Inscrições para o Prêmio Jabuti Acadêmico estão abertas até 19 de março

As inscrições para a 1ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, organizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), estão abertas até as 18h do dia 19 de março de 2024, por meio do site da premiação. Esta nova premiação é dedicada às áreas científicas, técnicas e emicoprofissionais, e tem como objetivo valorizar, reconhecer a excelência e divulgar os autores e editores que atuam nesses segmentos no Brasil. Podem participar as obras publicadas em primeira edição entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2023.

A curadoria do Prêmio Jabuti Acadêmico é conduzida por Marcelo Knobel, físico e ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), reconhecido por sua defesa ativa das universidades e da ciência. O prêmio conta com o apoio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC).

A nova premiação contém dois eixos: Ciência e Cultura, e Prêmios Especiais, com um total de 29 categorias. Os autores vencedores em cada categoria serão premiados com a estatueta do Jabuti Acadêmico em uma cerimônia especial, além de receberem um prêmio de R$5 mil. As editoras das obras vencedoras também serão premiadas com uma estatueta.

O Prêmio Jabuti Acadêmico também prevê a escolha de um Livro Acadêmico Clássico. Neste caso, as indicações serão feitas por meio de consulta pública até 28 de fevereiro. O nome final será escolhido pela Diretoria da CBL e pela Curadoria. O Livro Acadêmico Clássico contempla obras atemporais, que se mantenham relevantes e que tenham lugar cativo na memória de estudantes, profissionais e leitores de diferentes segmentos. Para indicar uma obra, basta acessar o link.

Preços especiais

Para inscrições de obras realizadas de forma antecipada, até as 18h do dia 28 de fevereiro, será aplicado um preço especial. Para mais informações sobre cada perfil de inscrição e as respectivas taxas, consulte o regulamento disponível no site oficial da premiação.

Obras impressas fora do Brasil, que atendam aos critérios de elegibilidade, também poderão ser inscritas.

As inscrições podem ser realizadas por editoras, autores, agentes literários ou procuradores devidamente autorizados. A premiação está aberta à participação de autores brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros com residência permanente no Brasil.

As informações sobre os finalistas e detalhes sobre a cerimônia de premiação serão divulgadas ao longo do ano, através do site e rede social oficial: link.