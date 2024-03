Inscrições para o módulo Travessia do novo Adolescente Aprendiz são prorrogadas

As inscrições para módulo Travessia do novo Adolescente Aprendiz, programa que oferece ampla formação e bolsa-aprendizagem para a juventude, foram prorrogadas até 22 de março. Inspirado em iniciativa da Secretaria de Educação de Diadema, o Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ) é resultado da parceria do Ministério do Trabalho, Consórcio Intermunicipal Grande ABC e Universidade Federal do ABC (UFABC).

O PMQ vai ofertar 3.750 vagas para adolescentes e adultos, 2.650 das quais destinadas à Diadema. O Adolescente Aprendiz será dividido em dois módulos. Os adolescentes de 14 e 15 anos vão participar do módulo ‘Primeiros Passos’, cuja bolsa-aprendizagem terá o valor de R$ 150, a aulas serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde e as inscrições se encerram nesta sexta-feira, dia 15 de março. A Rede Cultural Beija-Flor é parceira da Prefeitura de Diadema nesse módulo, que é exclusivo para os moradores da cidade.

Quem tem entre 16 e 29 anos poderá se inscrever até o dia 22 de março, no módulo ‘Travessia’, com a possibilidade de escolher entre três cursos com carga horária de 200 horas: assistente de produção cultural; condutor de turismo em espaço cultural e local e eletricista de sistema de energias renováveis, nos períodos da manhã, tarde e noite. Os alunos receberão bolsa aprendizagem de R$ 300 e um diploma da Universidade Federal do ABC (UFABC). Neste módulo, podem se inscrever moradores do Grande ABCD.

As inscrições podem ser feitas online ou presencialmente, na sede do Centro de Formação Carlos Kopcak, das 9h às 21 horas. As inscrições no módulo ‘Travessia’ podem ser feitas pelo link

Para a inscrição é necessário apresentar RG e CPF da pessoa interessada na vaga, RG e CPF do responsável – no caso de pessoa com menos de 18 anos -, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, podendo ser uma declaração ou o histórico escolar.

Serviço

Inscrições para o Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ), o novo Adolescente Aprendiz – módulo Travessia

Online ou presencial no Centro de Formação Carlos Kopcak

De 11 a 22 de março, das 9h às 21h

Rua Manuel da Nóbrega, 155 – Centro

Telefone/Whats App 4051-5102