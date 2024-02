Inscrições para o FAFA Verão estão abertas

As inscrições para o Festival de Atividade Física Adaptada (FAFA) Verão estão abertas até 29 de fevereiro, ou até completar o número de vagas. O evento, promovido pela Prefeitura de Diadema, acontece dia 9 de março, das 9h às 12h, no Clube Municipal Mané Garrincha – Rua dos Cariris, 195, bairro Piraporinha. A ideia é oferecer atividades esportivas e de lazer adaptadas para pessoas com deficiência do município.

As inscrições devem ser feitas on-line, no endereço eletrônico http://tiny.cc/fafaverao2024, e não são necessários documentos, apenas responder as questões do formulário eletrônico.

Diferentemente de outras edições, o FAFA Verão vai ocorrer nas piscinas do Mané Garrincha. Os inscritos, pessoas de qualquer idade quem tenham alguma deficiência, vão realizar diversas atividades esportivas aquáticas: stand up paddle, caiaque, biribol, polo, cestas de basquete flutuante, caça ao tesouro, pescaria e tomba-lata (as duas últimas serão fora da piscina, caso algum participante não queria ir para a água).

As atividades vão ocorrer simultaneamente durante todo o evento, com auxílio dos monitores da Secretaria de Esporte e Lazer – principalmente os técnicos do Projeto Água-Viva, em que são oferecidas aulas de natação e hidroginástica gratuitas em ambiente aquático – e do Centro de Atenção à Inclusão Social (CAIS).

Devido à capacidade das piscinas, as pessoas com deficiência poderão ser acompanhadas por apenas uma pessoa.