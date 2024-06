Inscrições para o Enem 2024 são prorrogadas até 14 de junho

Os estudantes que querem fazer a prova do Enem 2024 ganharam uma semana a mais de prazo para se inscrever para o exame. As inscrições que terminariam nesta sexta-feira (7), foram prorrogadas até a próxima sexta (14), de acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e o MEC (Ministério da Educação).

Em razão da prorrogação, outras datas que fazem parte do cronograma do exame também foram ajustadas. As solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social também vão até 14 de junho. O pagamento da taxa de inscrição pode ser realizado até 19 de junho. O Inep aplicará as provas em 3 e 10 de novembro, em todo o Brasil.

“Com essa decisão, nós queremos ampliar ainda mais as oportunidades para que os jovens façam o Enem, que é a porta de entrada para a graduação. Estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil agora têm mais uma semana para se inscrever, pela Página do Participante. Quem está concluindo o ensino médio em escola pública não paga taxa de inscrição”, explicou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do país e em algumas instituições de Portugal, além de programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante, como Fies, ProUni e Sisu. Os candidatos devem fazer a inscrição na página do participante.

O Enem também é um dos critérios para receber uma parcela de R$ 200 do incentivo financeiro-educacional Pé-de-Meia, programa do Ministério da Educação destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público.

A taxa de inscrição é R$ 85. Estudantes com direito a isenção de taxa tiveram prazo até 26 de abril para solicitar o benefício.

O participante que teve a solicitação de isenção da taxa de inscrição aprovada terá a participação no Enem 2024 confirmada após a realização e conclusão da inscrição.

Já o não isento deverá realizar sua inscrição e efetuar o pagamento da taxa no prazo estipulado para ter sua inscrição confirmada após o processamento do pagamento.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2024 foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.

Assim como nos anos anteriores, o Enem será aplicado em todos os estados e no Distrito Federal. Os municípios de aplicação estão disponíveis no sistema de inscrição e no Portal do Inep. No momento da inscrição, o estudante precisa indicar onde deseja realizar o exame.

Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 20 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 13 de janeiro de 2025 no mesmo site.

No total, 4.018.414 pessoas se inscreveram no Enem 2023. Destas, 2.734.100 pessoas (68%) fizeram a prova.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), aumentaram os números de inscritos e participantes da rede pública na prova de 2023 na comparação com o exame de 2022. Os números, no entanto, ainda são baixos.

De 1.792.396 matriculados em 2023, 1.181.081 fizeram a inscrição e 837.622, menos da metade (46,7%), fizeram a prova.