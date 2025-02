Inscrições para o concurso público do Ibama terminam nesta terça-feira (18)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está promovendo um concurso público que oferece 460 vagas de nível superior. As inscrições, que custam R$ 95, devem ser realizadas até amanhã, dia 18, às 18h, por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do certame.

Candidatos que são doadores de medula óssea em instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) têm a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição.

As vagas disponíveis estão divididas entre os cargos de Analista Administrativo, com 130 oportunidades, e Analista Ambiental, que conta com 330 vagas. A remuneração inicial pode chegar a R$ 9.994,60 e a carga horária será de 40 horas semanais. As posições estarão distribuídas por diversas regiões do Brasil.

A realização deste concurso foi autorizada pelo Ministério da Gestão em agosto passado. O último concurso promovido pelo Ibama ocorreu em 2021, quando foram preenchidas 568 vagas em diferentes áreas.

Os candidatos selecionados serão alocados nas unidades descentralizadas do órgão, incluindo Superintendências e Centros Especializados, assim como na Administração Central do Ibama. É importante ressaltar que os aprovados não poderão ser transferidos ou redistribuídos nos primeiros 36 meses após a assunção dos cargos.

Além disso, o edital estabelece uma reserva de 20% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, bem como 5% para pessoas com deficiência.

O processo seletivo consistirá em três etapas: provas objetivas, uma prova discursiva e avaliação de títulos. As provas objetivas e discursivas estão programadas para serem realizadas no dia 6 de abril em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. Cada candidato deve escolher entre os dois cargos disponíveis no momento da inscrição.

Para mais informações sobre o cronograma completo do concurso, confira as datas importantes:

Inscrições: De 30/01 a 18/02/2025

De 30/01 a 18/02/2025 Solicitação de isenção da taxa: De 30/01 a 05/02/2025

De 30/01 a 05/02/2025 Data limite para pagamento das inscrições: Até 20/02/2025

Até 20/02/2025 Divulgação dos locais das provas: Em 21/03/2025

Em 21/03/2025 Aplicação das provas: Em 06/04/2025

Em 06/04/2025 Consulta aos gabaritos: De 08 a 10/04/2025

De 08 a 10/04/2025 Divulgação preliminar da prova discursiva: Em 08/04/2025

Em 08/04/2025 Divulgação dos gabaritos das provas objetivas: Em 11/04/2025

Em 11/04/2025 Resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva: Em 07/05/2025

Candidatos interessados podem se manter atualizados sobre o concurso acompanhando canais especializados em oportunidades públicas.