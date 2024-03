Inscrições para o Concurso Literário da 23ª Feira Internacional do Livro estão abertas

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto está com as inscrições abertas para o Concurso Literário Professora Zoraide Rocha de Freitas, até o dia 15 de maio. A premiação dos vencedores ocorre durante a 23ª FIL – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que traz nesta edição o tema “Cotidianos poéticos – do épico de Luís de Camões às batalhas de rua” e acontece de 1 a 11 de agosto de 2024 (com abertura oficial na quinta-feira, dia 1º).

O concurso, que tem sido uma tradição desde a primeira edição da FIL, está dividido em duas categorias: Estudantil Regional, destinada a alunos de escolas públicas e privadas de Ribeirão Preto e região, com modalidades para Desenho (com o tema “Sempre minha família”, frase da autora Janaina Tokitaka, extraída do livro Almoço de família), Poema (que traz o tema “O galo guerreiro”, inspirado no poema Galo Galo, de Ferreira Gullar) e Conto (com a temática “A mulher negra e o movimento feminista”, trabalhada pela autora Sueli Carneiro, no livro Escritos de uma Vida).

Já a categoria Adulto, na modalidade Crônica, é aberta a participantes com idade acima de 18 anos de qualquer cidade do Brasil ou do exterior. O tema desta categoria é “A epopéia do amor, que é chama ardente, ilumina as batalhas artísticas pelas ruas tempo afora”, que dialoga com a temática desta 23ª edição da FIL.

As inscrições poderão ser feitas até 15 de maio de 2024, e o processo pode ser realizado on-line através do preenchimento de um formulário disponível no site da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto (www.fundacaodolivroeleiturarp.com.br). Para mais detalhes, consulte o regulamento, na página oficial da Fundação.

Para Adriana Silva, vice-presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto e curadora da FIL, participar de concursos literários é uma oportunidade única para aprimorar a técnica de escrita, explorar novos temas e estilos literários, além de ser um valioso exercício para a autoconfiança e a coragem de compartilhar as próprias ideias com o mundo. “Os concursos culturais funcionam como uma plataforma dinâmica para a descoberta de novos talentos. Os participantes são desafiados a transcender fronteiras criativas, explorando novas narrativas, linguagens e técnicas. Isso não apenas enriquece o repertório artístico, mas também contribui para a evolução do cenário cultural como um todo”, acrescenta.

Concurso Literário

Criado pela Academia Ribeirãopretana de Letras (ARL) na primeira edição da Feira do Livro em 2000, o Concurso Literário é realizado pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, com o apoio das instituições literárias da cidade: Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto (ALARP), União dos Escritores Independentes (UEI), Casa do Poeta e do Escritor, União Brasileira dos Trovadores, Ordem dos Velhos Jornalistas, Proyecto Cultural SUR/Brasil e Academia Ribeirão-pretana de Educação (ARE).

Sobre a FIL

A FIL (Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto) que, há quatro anos tornou-se internacional, homenageará nesta 23ª edição os escritores Ferreira Gullar (in memoriam) e Carlos Assumpção, Sueli Carneiro (Autora Educação), Janaina Tokitaka (Autora infantojuvenil), Perce Polegatto (Autor Ribeirão-pretano) e Jorge Lima (Patrono). O evento acontecerá de forma presencial em diversos locais simultâneos: Praça XV de Novembro, Theatro Pedro II, Centro Cultural Palace, Biblioteca Sinhá Junqueira, Teatro Municipal e outros.

Sobre a Fundação

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela realização da Feira Internacional do Livro da cidade, hoje considerada a segunda maior feira a céu aberto do país e também por feiras em municípios do interior paulista.

Com uma trajetória sólida, projeção nacional e agora internacional, a entidade estabeleceu sua experiência no setor cultural e, atualmente, além da feira, realiza muitos outros projetos ligados ao universo do livro e da leitura, com calendário de atividades durante todo o ano. A Fundação do Livro e Leitura se mantém com o apoio de mantenedores e patrocinadores, com recursos diretos e advindos das leis de incentivo, em especial do Pronac e do ProAc.