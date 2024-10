Inscrições para o concurso dos Correios terminam nesta segunda (28)

O prazo para se inscrever no novo concurso dos Correios termina nesta segunda-feira (28). As inscrições para participar da seleção, que já tem mais de 1,7 milhão de inscritos, podem ser feitas até as 23h no link https://www.ibfc.org.br/menus/quem_somos.html

A prova objetiva está programada para o período da tarde do dia 15 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 39,80 para o cargo de nível médio e de R$ 42 para os cargos que exigem ensino superior completo. O pagamento pode ser feito até terça-feira (29).

O salário inicial para os cargos de nível superior é de R$ 6.872,48. Ao todo, são 3.511 vagas, com 3.099 chances para carteiro (agente), que exige ensino médio, e 412 de analista, com nível superior.

Ao todo, 30% dos cargos serão destinados a pessoas negras e indígenas, número que representa cerca de 936 vagas de nível médio.

Também serão destinadas 10% das vagas a pessoas com deficiência. Para concorrer às vagas, é necessário que os candidatos enviem os documentos comprobatórios até o fim do período de inscrição.

O último concurso público nacional dos Correios foi realizado há 13 anos, em 2011. O presidente da instituição, Fabiano Silva dos Santos, afirma que as novas medidas sociais buscam investir em pessoas e renovar o corpo funcional da empresa.

Outras informações podem ser obtidas no edital, disponível no site do IBFC (Instituição Brasileira de Formação e Capacitação) e no site dos Correios.

COMO SERÃO DISTRIBUÍDAS AS VAGAS?

Haverá oportunidades em todas as regiões do país, conforme o nível de escolaridade. Veja abaixo como será a divisão:

VAGAS PARA ENSINO MÉDIO

Região – Vagas

Centro-Oeste – 446

Nordeste – 669

Norte – 240

Sudeste – 1.048

Sul – 696

Total – 3.099

VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR

Região – Vagas

Centro-Oeste – 199

Nordeste – 66

Norte – 41

Sudeste – 77

Sul – 29

Total – 412

CALENDÁRIO DO CONCURSO PÚBLICO DOS CORREIOS

Etapa – Data

Encerramento das inscrições – 28/10

Convocação para provas objetivas e discursivas – 06/12

Divulgação dos locais de provas – 09/12

Aplicação das provas objetivas – 15/12

Resultado final – Não divulgado