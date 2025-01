Inscrições para o concurso do ICMBio terminam nesta segunda (27)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está com inscrições abertas para seu concurso público, que se encerram nesta segunda-feira (27), às 18h. O certame visa preencher um total de 350 vagas em cargos de nível superior, oferecendo uma remuneração inicial que pode chegar a R$ 8,8 mil.

Os candidatos podem se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do processo seletivo. A taxa de inscrição é fixada em R$ 93 para a função de analista administrativo e R$ 99 para analista ambiental.

Destaca-se que candidatos que são doadores de medula óssea em instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde, assim como aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), têm a possibilidade de solicitar a isenção da taxa.

As oportunidades disponíveis são divididas entre os cargos mencionados: 120 vagas para analista administrativo e 230 para analista ambiental, abrangendo diversas regiões do Brasil e a sede da instituição em Brasília (DF). Os selecionados deverão cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, há uma reserva de 20% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.

As provas objetivas e discursivas estão agendadas para o dia 30 de março. É importante ressaltar que as avaliações serão aplicadas em todas as capitais do país durante o período da tarde, o que impedirá que os concorrentes possam participar dos dois cargos simultaneamente.

O concurso foi previamente autorizado pelo Ministério da Gestão em agosto deste ano. A última seleção promovida pela instituição ocorreu em 2021, resultando no preenchimento de 171 vagas para diversos níveis de escolaridade.

Cronograma do Concurso: