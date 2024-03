Inscrições para o BBB 25 serão em duplas

Com fim do Big Brother Brasil 24 se aproximando, começam as inscrições para a edição de 2025. Pela primeira vez na história do programa, as candidaturas serão feitas em dupla.

As duplas não podem ser aleatórias, e sim com pessoas que são conectadas por um laço, como melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos e até avós e netos.

O anúncio do início das candidaturas será feito pelo apresentador Tadeu Schmidt enquanto o BBB 24 ainda estiver no ar. Enquanto o momento não chega, os interessados em participarem do reality show podem pensar em um parceiro para a nova dinâmica.

Os dois CPFs devem estar em apenas um único cadastro. Como a etapa será online, é necessário se atentar à cidade escolhida para a seletiva regional, visto que os dois devem estar no mesmo local. Quem se inscrever junto a uma dupla não poderá se candidatar com outra pessoa.