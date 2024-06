Inscrições para o 66º Prêmio Jabuti terminam em 13 de junho

As inscrições para a 66ª edição do Prêmio Jabuti, organizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), estão abertas até o dia 13 de junho. A premiação é patrimônio cultural do país, responsável por reconhecer e divulgar a potência da produção nacional, com a valorização de cada um dos elos que formam o setor do livro, dialogando com os diversos públicos leitores e, junto com eles, assimilando as mudanças da sociedade. Este ano, o Jabuti conta com quatro novas categorias: Escritor Estreante – Poesia; Saúde e Bem-Estar; Educação; e Negócios.

Além da escolha do Livro do Ano, a premiação possui 22 categorias, uma a mais do que no ano passado, divididas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Todas as categorias podem ser conferidas no site. Uma das novidades deste ano, no eixo Inovação, é a categoria Escritor Estreante – Poesia, será voltada ao escritor ou escritora que tenha publicado seu primeiro livro, no gênero Poesia, em língua portuguesa no Brasil, no período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Três novas categorias estreiam no Eixo Não-Ficção: Saúde e Bem-Estar, Educação e Negócios. No primeiro caso, poderão ser inscritas obras que tratam de temas relacionados à promoção e manutenção da saúde física ou mental. No caso da categoria Educação, poderão ser inscritas obras que abordam temas relacionados ao ensino, aprendizado, pedagogia, psicologia educacional e outras áreas afins. São livros destinados a educadores, estudantes, pais e qualquer pessoa interessada no campo da educação. E, por fim, na categoria Negócios, poderão concorrer obras escritas com o propósito de fornecer conhecimento, orientações e dicas relacionadas a diversos aspectos do mundo dos negócios. Podem incluir temas como gestão, liderança, empreendedorismo, estratégia empresarial, finanças, marketing, inovação, desenvolvimento pessoal e carreira, entre outros.

Elas substituem as categorias Ciências, Ciências Humanas e Ciências Sociais, que passaram a fazer parte do Prêmio Jabuti Acadêmico, criado este ano.

Este ano, a curadoria permanece por conta de Hubert Alquéres. Atuante nas áreas de cultura e educação há mais de 40 anos, Hubert Alquéres é responsável pela curadoria pelo segundo ano consecutivo. Tem uma história antiga com o mais importante prêmio do livro brasileiro: durante seis anos, coordenou a Comissão do Prêmio Jabuti na CBL. Também foi presidente da Imprensa Oficial de São Paulo, de 2003 a 2011. Em seu trabalho como editor, recebeu 27 vezes o Prêmio Jabuti com autores renomados como Ferreira Gullar e Antonio Candido.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas por meio do site até as 18h (horário de Brasília) de 13 de junho de 2024. Os valores e mais informações estão disponíveis no regulamento do prêmio, no site.

Premiação

Os vencedores de cada uma das categorias receberão a estatueta e o prêmio de R$ 5 mil (exceto Livro Brasileiro Publicado no Exterior). O ganhador da categoria Livro do Ano terá, além da estatueta, receberá o valor de R$70 mil e uma viagem para a Feira do Livro de Frankfurt. Serão oferecidos: passagem aérea, hospedagem, alimentação e uma agenda elaborada pela CBL visando a oferecer oportunidades de contatos com editores, agentes literários e outros escritores do mundo todo.

Na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, a editora brasileira vencedora recebe uma estatueta do Jabuti e, caso já seja filiada ao Projeto Brazilian Publishers, será contemplada com uma Bolsa de Apoio à Tradução, no valor de R$5 mil, oferecida pela CBL. Este montante deverá ser utilizado para traduzir uma nova obra de seu catálogo em língua portuguesa para qualquer outro idioma.

Caso ainda não faça parte do BP, a editora será contemplada com um ano de participação integral no projeto que promove a literatura brasileira no mercado internacional.

O projeto Brazilian Publishers convida representantes das cinco editoras estrangeiras finalistas para virem ao Brasil participar da cerimônia e de uma rodada de negócios com editores brasileiros. A editora estrangeira premiada recebe uma estatueta do Jabuti. Conheça todas as iniciativas do Brazilian Publishers no site.

Etapas e cerimônia final

As informações sobre os semifinalistas e finalistas, Personalidade Literária, além da data e o local de realização da cerimônia de entrega da premiação serão divulgadas durante o ano. As definições serão noticiadas no site, nas redes sociais do Prêmio Jabuti e da CBL, e também por comunicados à imprensa.

Acesse o site para ler o regulamento completo e conferir todos os detalhes da 66ª edição.