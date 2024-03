Inscrições para o 1º semestre do Fies 2024 terminam nesta segunda (18)

Oprazo para inscrições dos interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2024 termina nesta segunda-feira, 18 de março, às 23h59. O cadastro pode ser feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Em 2024, o programa do Ministério da Educação ofertará 112.168 vagas para financiamento de curso superior, sendo 67.301 para o processo seletivo do primeiro semestre. Em um comparativo entre os estados com maior número de ofertas para o Fies, a lista é liderada por São Paulo, com 10.412 vagas. Em seguida, estão Bahia, com 7.477, e Minas Gerais, com 7.068. (Confira a tabela com o quantitativo de vagas por estado no final do texto).

As vagas ofertadas pelo MEC são destinadas a 1.260 instituições privadas de educação superior. Em 2024, diferentemente dos outros anos, 50% das oportunidades são reservadas para o Fies Social, voltado a atender pessoas com renda familiar de até meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Com a mudança, esse grupo também poderá financiar até 100% dos encargos educacionais.

Outra mudança destacada no edital é referente às escolhas dos cursos por parte dos candidatos. Ao se inscrever no Fies, o estudante poderá escolher até três opções de cursos. Anteriormente, exigia-se que os cursos escolhidos pertencessem a um mesmo agrupamento de áreas, o que impedia que a inscrição fosse feita em um determinado curso em diferentes instituições e/ou localidades, por exemplo. Agora, o candidato poderá escolher três opções de cursos de diferentes grupos de áreas do conhecimento.

Para definir os agrupamentos de cursos, o ministério fez uma revisão das áreas de conhecimento consideradas prioritárias pelo Fies e incluiu cursos com maior empregabilidade e maior média salarial, além de cursos de licenciatura e pedagogia, voltados à atuação na educação básica. Assim, adotou como critério a Classificação Internacional Normalizada da Educação Adaptada para Cursos de Graduação e Sequenciais de Formação Específica (Cine Brasil), utilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e alinhada com a Organização das Nações Unidas (ONU).

Confira o quantitativo de vagas do Fies ofertadas por estado: