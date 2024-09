Inscrições para Mostra Andreense de Música Popular terminam nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para inscrições na primeira edição da Mostra Andreense de Música Popular (MAMP), que acontece em novembro. Os músicos que queiram se apresentar devem preencher formulário no endereço https://bit.ly/MAMP-SA2024. No cabeçalho do formulário está disponível também link para a convocatória completa.

Bandas e cantores interessados em participar devem inscrever até quatro composições autorais – originais, que não contenham plágio, adaptação ou citação poética e musical de outro autor ou compositor. Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações.

Serão selecionadas três músicas de cada um dos 18 artistas ou bandas selecionados para comporem a programação da mostra. As apresentações serão realizadas nos dias 6, 7 e 8 de novembro no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence.

O encontro tem como objetivo celebrar, fortalecer e desenvolver a cultura musical da cidade, bem como incentivar a criação e descobrir novos talentos.

Serviço:

Inscrições para a Mostra Andreense de Música Popular – MAMP

Até dia 27/9 (sexta-feira) em https://bit.ly/MAMP-SA2024