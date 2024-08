Inscrições para Fuvest 2025 começam nesta segunda-feira (19)

O prazo de inscrição na Fuvest 2025, o vestibular próprio da USP (Universidade de São Paulo), começa nesta segunda-feira (19) e se encerra no dia 8 de outubro.

O estudante que não fez o pedido de isenção de taxa ou que teve o pedido negado terá de pagar o valor de R$ 211 e completar a inscrição na página do candidato —no mesmo endereço é possível confirmar se o pedido foi aceito.

Ao todo, a USP oferece 8.147 vagas no vestibular da Fuvest, sendo 4.888 de ampla concorrência (AC), 2.053 para pessoas egressas de escolas públicas (EP) e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas (PPI).

Além dessas vagas, há 1.500 destinadas ao Enem-USP e 1.500 ao Provão Paulista Seriado, ambos também distribuídos nas três categorias (AC, EP e PPI).



QUANTOS CURSOS O CANDIDATO PODE ESCOLHER?

Os cursos oferecidos pela USP agrupam-se em carreiras, de acordo com as áreas de conhecimento: ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas.

Na inscrição, o candidato deve escolher apenas uma carreira e depois indicar os cursos em ordem de preferência em primeiro lugar, o mais desejado. É possível escolher, no máximo, quatro cursos, exceto na carreira de música (São Paulo e Ribeirão Preto), em que poderá se inscrever em somente um curso.

São 184 cursos de graduação no total, dedicados a todas as áreas do conhecimento, distribuídos em 43 campi.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO ONLINE?