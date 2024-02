Inscrições para cursos profissionalizantes estão disponíveis no CEU Vila Rubi

As inscrições estão abertas para cursos voltados à capacitação profissional e empreendedorismo no Centro Educacional Unificado (CEU) Vila Rubi, na Zona Sul. Entre as opções, há cursos como de pintura, tricô, crochê, entre outras.

As formações acontecem de segunda a sexta-feira, no período da manhã e da tarde, com duas opções de atividades em cada dia. Os cursos são livres e voltados para adultos e 3ª idade. No final, haverá entrega de certificado.

Para participar, os interessados devem fazer a inscrição na secretaria do próprio CEU Vila Rubi, que fica na Rua Domingos Tarroso, 101. É necessária uma carteirinha, foto 3×4, RG e comprovante de residência.

A unidade também está com inscrições abertas para oficinas de dança nas modalidades de breaking, samba rock, dança do ventre, sertanejo universitário, teatro, forró universitário e gafieira. Para participar, é necessário realizar a inscrição na secretaria do CEU.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 5662-9400.

Cursos de Capacitação

Confira os cursos disponíveis:

Segunda-feira

Artesanato Cestaria em Jornal – 9h às 11h – Adulto e 3ª idade

Pintura avançado – 14 às 17h – Adulto e 3ª idade

Terça-feira

Guri – 9h às 12h

Tricô – 14h às 17h – Adulto e 3ª idade

Quarta-feira

Pintura em tecido intermediário – 9h às 12h – Adulto e 3ª idade

Pintura em tecido básico – 14h às 17h – Adulto e 3ª idade

Quinta-feira

Tear – 9h às 11:30h – Adulto e 3ª idade

Crochê – 14h às 17h – Adulto e 3ª idade

Sexta-feira

Macramê – 9h às 12h – Adulto e 3ª idade

Bordado – 14h às 17h – Adulto e 3ª idade