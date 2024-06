Inscrições para cursos gratuitos do Pronatec na Capital terminam domingo (16)

Os interessados em concorrer a uma das 400 vagas em cursos técnicos gratuitos do Centro Paula Souza (CPS), oferecidos na Capital, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), devem fazer as inscrições até domingo (19). A iniciativa é voltada a jovens que tenham cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. Não há cobrança de taxa e nem Vestibulinho. Para inscrever-se nos cursos é necessário preencher um formulário.

Com duração de três semestres, as formações oferecidas estão distribuídas entre as áreas de Gestão e Negócios (Administração, Logística, Marketing e Recursos Humanos) e Informação e Comunicação (Desenvolvimento de Sistemas e Informática). As aulas serão ministradas em 10 Etecs ou classes descentralizadas de Etecs em escolas estaduais (EE) da Secretaria da Educação (Seduc-SP), localizadas em diferentes regiões da Capital.

Seleção e bolsa-auxílio

Financiado pelo Ministério da Educação (MEC), o Pronatec tem como foco jovens de baixa renda. O participante do programa recebe um subsídio financeiro para auxiliar na alimentação e no transporte. O valor é calculado com base na frequência das aulas e pode chegar a R$ 500 mensais, sendo depositado exclusivamente na conta corrente do beneficiário.

A seleção dos candidatos será feita por ordem de inscrição, tendo como prioridade beneficiários de programas federais de transferência de renda. Os detalhes estão disponíveis na página cps.sp.gov.br/pronatec.

A lista de classificação será divulgada no dia 25 de junho. O candidato convocado receberá um e-mail com as instruções para matrícula. O início das aulas está previsto para 24 de julho.

Confira relação de locais e cursos