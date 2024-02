Inscrições para cursos esportivos gratuitos de Ribeirão Pires acontecem entre os dias 5 e 8 de fevereiro

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), abre as matrículas para cursos esportivos gratuitos de 2024. Basquete, Capoeira, Futsal, Futebol, Ginástica, Ginástica Rítmica, Karatê, Taekwondo, Boxe e Voleibol, entre outras modalidades, são algumas das opções disponíveis, com vagas limitadas.

Nos dias 5 e 6 de fevereiro (segunda e terça-feira), das 9h às 16h, haverá inscrições para os cursos disponíveis oferecidos nos seguintes Centros Técnicos de Treinamentos (CTTs): Vereador João Netto, Olaria, Parque Oriental, Arena Esportiva do Jardim Luzo (Esquerdinha) e núcleos do Centro Alto. As inscrições poderão ser efetuadas no CTT Vereador João Netto, localizado no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy).

Já nos dias 7 e 8 de fevereiro (quarta e quinta-feira), os interessados podem efetuar as matrículas dos cursos ofertados nos CTTs do Jardim Caçula (das 9h às 12h), Parque Aliança (das 9h às 12h e das 13h30 às 16h) e no CEU da Quarta Divisão (das 9h às 16h).

No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar xerox do RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência e duas fotos 3×4. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

As faixas etárias para os cursos variam de acordo com a modalidade. Os horários das aulas serão disponibilizados no ato das matrículas. Após o preenchimento das vagas, haverá possibilidade de cadastro para vagas em lista de espera. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4824-1326.

Serviço – Matrículas para cursos esportivos 2024

CTT Vereador João Netto

Matriculas: Dias 5 e 6 (segunda e terça-feira), das 9h às 16h

Local: Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy

Modalidades Esportivas Oferecidas: Taekwondo (a partir de 7 anos), Ginástica (a partir de 14 anos), Ginástica Rítmica (a partir de 4 anos), Judô (a partir de 7 anos), Boxe (a partir de 14 anos); Karatê (a partir de 7 anos), Basquete (a partir de 13 anos), Futebol (a partir de 6 anos), Futsal Masculino e Feminino (a partir de 6 anos). Capoeira (a partir de 7 anos), Vôlei (de 12 a 16 anos), Vôlei Adaptado (50 anos +) e Defesa Pessoal (a partir de 14 anos).

CTT Jardim Caçula

Matrículas: Dias 7 e 8 (quarta- e quinta-feira), das 9h às 12h

Local: Rua Clemente Peralta, 339 – Jardim Caçula

Modalidades Oferecidas: Ginástica (a partir de 14 anos, Taekwondo (a partir de 7 anos) e capoeira (a partir de 7 anos).

CEU Quarta Divisão

Matrículas: Dias 7 e 8 (quarta e quinta-feira), das 9h às 16h

Local: Estrada de Sapopemba, 5.055 – Quarta Divisão

Modalidades Oferecidas: Ballet Clássico (6 a 17 anos), Jazz (9 a 17 anos), Alongamento (a partir de 14 anos), Boxe (livre), Capoeira (a partir de 7 anos)

Condicionamento Físico (a partir de 14 anos), Judô (a partir de 7 anos), Futsal (a partir de 6 anos), Taekwondo (a partir de 7 anos), Basquete (a partir de 13 anos), Vôlei (a partir dos 12 anos), Ritmos (a partir de 14 anos), Melhor Atividade 50+.

CTT Parque Aliança

Matrículas: Dias 7 e 8 (quarta e quinta-feira), das 9h às 12h das 13h30 às 16h

Local: – Rua Paraná 1.011 B – Parque Aliança

Modalidades Oferecidas: Ginástica (a partir de 14 anos), Capoeira (a partir de 7 anos) e Taekwondo (a partir de 7 anos).