Inscrições para cursos de TI do Qualifica SP terminam nesta sexta-feira (7)

As inscrições para os cursos de qualificação profissional na área de Tecnologia da Informação (TI) oferecidos pelo programa Qualifica SP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), terminam nesta sexta-feira (7).

São 400 vagas para cursos estruturados em conjunto com grandes empresas que atuam no mercado da tecnologia. As inscrições são feitas no site https://www.qualificasp.sp.gov.br/tecnologia/cursos.

O primeiro curso é “Desenvolvedor Salesforce”, em parceria com a Salesforce, com 300 vagas. Os participantes aprenderão a construir e manipular ambientes, personalizando a plataforma do software de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM). A carga horária é de 120 horas e no formato on-line, com atividades e aulas ao vivo em plataforma. Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 18 anos, com conhecimento básico na área de tecnologia e que residam no estado de São Paulo.

O segundo, em parceria com a Next Coders, é o “Desenvolvedor Microsoft”, no qual os estudantes aprenderão a desenvolver software em linguagem ASP.NET. Neste caso, são 100 vagas com foco em jovens de 18 a 24 anos com ensino médio completo que querem ingressar nesse mercado. A carga horária é de 512 horas e será em formato on-line, com atividades diárias gravadas e aulas ao vivo. Para este curso haverá uma bolsa-auxílio, assim como empréstimo de notebook, ambos oferecidos pela Next Coders de acordo com critérios estabelecidos pela empresa.

Ex-aluno de um dos cursos de tecnologia oferecidos pela SDE, em parceria com a Salesforce, o engenheiro de software Osvaldo Yassunori Yoshimura, morador de Bauru, diz que, mesmo experiente na área, decidiu aperfeiçoar suas habilidades. “O conhecimento em CRM abriu portas para trabalhar em novas tecnologias com alta demanda. Associando novas técnicas com minha experiência adquirida em outros sistemas, acabei tendo uma visão mais ampla para solucionar questões”, disse.

Para Yoshimura, quem trabalha com TI precisa estar sempre atualizado. “Precisamos de muito estudo, disciplina e organização. Participar de cursos enriquecedores como esse, em parceria com a Salesforce, fez toda a diferença.”

Sobre o Qualifica SP

O Qualifica está com inscrições abertas para diversos cursos no site www.qualificasp.sp.gov.br. O programa oferece cursos de qualificação e empreendedorismo gratuitos para quem busca inserção no mercado de trabalho. Possui três modalidades: Meu Primeiro Emprego (cursos profissionalizantes para a jovens de 16 a 24 anos); Novo Emprego (para pessoas acima de 16 anos que buscam recolocação no mercado de trabalho); e Empreenda (para incentivo ao empreendedorismo em parceria com o Banco do Povo e oferece cursos de qualificação profissional com mentoria personalizada).