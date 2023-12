Inscrições para cursos de férias da FDSBC  encerram nesta segunda

A Faculdade de Direito São Bernardo do Campo (FDSBC) encerra nesta segunda-feira (11) as inscrições para seus cursos de férias. A iniciativa visa proporcionar uma oportunidade de capacitação extra durante o período de recesso dos alunos, oferecendo uma variedade de cursos ministrados por professores da Autarquia e especialistas externos, selecionados por meio de chamamento público.

Com a flexibilidade proporcionada pelo ensino online, os cursos permitirão aos alunos aproveitar as férias enquanto aprimoram seus conhecimentos jurídicos. As aulas serão realizadas em dois horários diferentes, adaptando-se à disponibilidade dos interessados: pela manhã, das 08h às 11h, e à noite, das 19h30 às 22h30.

A grade de cursos abrange temas relevantes e atuais, contemplando diversas áreas do Direito. Confira a programação:

Pan-Africanismo e Crítica do Direito Prof. Mario Soares Neto De 15 a 19/01 – das 08h às 11h

Introdução à Linguística Forense Profa. Clarice Assalim De 15 a 19/01 – das 19h30 às 22h30 De 22 a 26/01 – das 19h30 às 22h30

Ensino Jurídico no Brasil: Perspectivas Históricas e Desafios Contemporâneos Prof. Ariel Engel Pesso De 15 a 19/01 – das 19h30 às 22h30 De 22 a 26/01 – das 19h30 às 22h30

Crítica Marxista do Direito: Contribuições de Pachukanis e Nicos Poulantzas Prof. Matheus Silveira de Souza De 22 a 26/01 – das 19h30 às 22h30



O diretor da Faculdade de Direito São Bernardo, Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa, destaca a relevância desses cursos de férias para os estudantes de Direito. “Os cursos de férias oferecem uma oportunidade única para os alunos aprofundarem seus conhecimentos em áreas específicas do Direito, contribuindo para uma formação mais completa e atualizada. Além disso, a modalidade online proporciona flexibilidade, permitindo que os estudantes conciliem o aprendizado com suas atividades de verão”, afirma.

As inscrições para os cursos de férias da FDSBC são gratuitas e podem ser realizadas através do site direitosbc.br. Aproveite esta oportunidade de enriquecer seu conhecimento jurídico durante as férias acadêmicas.