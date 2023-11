Inscrições para cursos da Escola Livre de Teatro terminam nesta quinta

Terminam nesta quinta-feira (30) as inscrições para interessados em participar do processo seletivo do quadro de aprendizes do Núcleo de Formação de Atores e Atrizes da Escola Livre de Teatro (ELT) em 2024. A convocatória do processo seletivo e as fichas de inscrição estão disponíveis no link http://acesse.santoandre.br/turmaELTF27.

Para participar do processo seletivo, que é realizado em duas etapas, é preciso ter 18 anos completos até 3 de março de 2024 e estar em condições de assistir as aulas presenciais.

A primeira etapa acontece nos dias 4 e 5 de dezembro. No dia 4, os candidatos devem comparecer ao Teatro Conchita de Moraes, em Santa Teresinha, para apresentação da proposta pedagógica da ELT e esclarecimento de dúvidas. No dia 5, os candidatos deverão apresentar à equipe docente da Escola Livre de Teatro uma cena preparada com antecedência, com duração máxima de três minutos, escolhida entre conjunto de títulos indicados.

A lista de nomes aprovados para a segunda etapa será divulgada no dia 6 de dezembro. A segunda etapa do processo seletivo vai de 6 a 13 de dezembro, com aulas práticas e teóricas, e atividades que incluem a construção de uma cena em dupla e de uma cena individual de própria autoria. individualmente.

O resultado final será divulgado em 19 de dezembro e a matrícula deverá ser feita em 4 de março. As aulas da Escola Livre de Teatro acontecem em dois equipamentos culturais da cidade: em A Casa, localizada na Avenida Industrial, 1740, e no Teatro Conchita de Moraes, praça Rui Barbosa, 12.

