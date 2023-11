Inscrições para Copa São Paulo de Canoagem – Etapa Santos estão terminando

As inscrições para a Copa São Paulo de Canoagem – Etapa Santos, que está prestes a tomar conta das águas da Praia da Aparecida, estão próximas do fim. Os interessados em participar da competição podem garantir sua vaga acessando o Instagram oficial da Copa São Paulo de Canoagem (@copa_sao_paulo_canoagem) até o dia 5 de dezembro de 2023.

A disputa acontece no dia 9 de dezembro, a partir das 7h, com diversas categorias, que incluem PCD, Infantil, Júnior, 60, 50, 40, Open e Mista (Open, 40, 50, 60). Em todas elas, terão as subcategorias Feminino, Masculino e Mista.

“Como precursor do esporte, eu gosto de atuar onde eu vejo que há necessidade de fomentar. No caso, estou sentindo a necessidade de incentivar a categoria infantil, principalmente as bases do Brasil, já que a canoa havaiana cresceu demais”, afirma Fábio Paiva, que é o diretor de prova da Etapa, organizada por Everdan Riesco.

Por ser a terceira etapa, neste evento será divulgado o Ranking dos Melhores Competidores de 2023 no Estado de São Paulo.

O reconhecimento aos talentos não para nas águas. Os primeiros três colocados de cada categoria serão agraciados com medalhas, enquanto os três primeiros clubes receberão troféus, consolidando a importância do espírito de equipe na canoagem.

A entrega dos kits acontecerá na Canoa Brasil, situada na Rua Afonso Celso de Paula Lima, 16, Ponta da Praia, Santos-SP, CEP 11.030-460, no dia 8 de dezembro de 2023, das 18h às 19h30. A presença dos participantes é crucial para retirar seus kits e garantir uma experiência completa no evento.

A competência organizacional da 1ª Etapa Bertioga pelos membros da equipe Brucutus, Everdan Riesco e Ivana Santos, foi seguida pela 2ª Etapa Guarapiranga, coordenada por Sergio Prieto da Sampa Canoe Club, e agora chega a Etapa Santos com o Fábio Paiva.

“Nessa etapa, a gente pretende chamar a atenção de todas as bases do Brasil porque a gente precisa fazer um trabalho social com crianças de comunidades e trazê-las para o esporte. Nesse sentido, estamos desde 2018 com o Projeto Sahy Remando, que é um exemplo no País hoje, e já abrimos também o Una Remando, lá na Barra do Una”, diz Fábio.

A expectativa é que a Copa São Paulo de Canoagem – Etapa Santos seja um catalisador para o fortalecimento do cenário da canoagem na região. Todos são convidados a testemunhar e participar do evento.

A Copa São Paulo de Canoagem – Etapa Santos é um evento com patrocínio da DP World, Copatrocínio da OPIUM HIGH-TECH caiaques e canoas, organização Canoa Brasil, supervisão da ABRACHA e apoio do PROMIFAE, Remos RUMO, Coletes CANOE, Secretaria Municipal de Esporte de Santos, Baraçai, Panificadora Rainha da Barra, Nine wear, Drone flying on, Projeto Kaora e Projero Sahyremando & Fundação Duccio Cipriani Avena.